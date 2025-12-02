Pokreće se velika istraga o požaru u Hong Kongu: Uhapšeno 25 ljudi

Vlasti Hong Konga najavile su osnivanje neovisne komisije koju će voditi sudac s ciljem utvrđivanja uzroka požara u stambenom kompleksu Wang Fuk Court u kojem je poginula najmanje 151 osoba, a tijela su pronalažena na stubištima i krovovima dok su stanovnici pokušavali pobjeći od vatre. Policija je zbog sumnje na ubistvo iz nehata uhapsila 13 osoba, dok je dodatnih 12 uhapšeno u antikorupcijskoj istrazi povezanoj s obnovom kompleksa. Nije poznato poklapaju li se pojedina hapšenja, piše Reuters.

Vlasti ističu da su plastična mreža i izolacijska pjena korištene tokom radova na obnovi zgrada pridonijele brzom širenju požara kroz sedam visokih tornjeva u kojima živi više od 4.000 ljudi. Testiranja su pokazala da materijali nisu zadovoljavali protupožarne standarde, a dio opreme bio je skriven od inspekcije, rekao je glavni sekretar Erik Čan (Eric Chan). Stanovnici Wang Fuk Courta još su u septembru 2024. upozoravali na opasnost od zapaljivih materijala, no tada su dobili odgovor da je rizik “relativno nizak”, saopćilo je gradsko Ministarstvo rada. Vlasti navode i da alarmi nisu radili ispravno te da je izolacijska pjena dodatno ubrzala širenje vatre.