Pokreće se velika istraga o požaru u Hong Kongu: Uhapšeno 25 ljudi

Vlasti Hong Konga najavile su osnivanje neovisne komisije koju će voditi sudac s ciljem utvrđivanja uzroka požara u stambenom kompleksu Wang Fuk Court u kojem je poginula najmanje 151 osoba, a tijela su pronalažena na stubištima i krovovima dok su stanovnici pokušavali pobjeći od vatre.
Policija je zbog sumnje na ubistvo iz nehata uhapsila 13 osoba, dok je dodatnih 12 uhapšeno u antikorupcijskoj istrazi povezanoj s obnovom kompleksa. Nije poznato poklapaju li se pojedina hapšenja, piše Reuters.
Vlasti ističu da su plastična mreža i izolacijska pjena korištene tokom radova na obnovi zgrada pridonijele brzom širenju požara kroz sedam visokih tornjeva u kojima živi više od 4.000 ljudi. Testiranja su pokazala da materijali nisu zadovoljavali protupožarne standarde, a dio opreme bio je skriven od inspekcije, rekao je glavni sekretar Erik Čan (Eric Chan).
Stanovnici Wang Fuk Courta još su u septembru 2024. upozoravali na opasnost od zapaljivih materijala, no tada su dobili odgovor da je rizik “relativno nizak”, saopćilo je gradsko Ministarstvo rada.
Vlasti navode i da alarmi nisu radili ispravno te da je izolacijska pjena dodatno ubrzala širenje vatre.
Nakon što su pojedine građanske skupine zatražile veću transparentnost, policija je privela jednog studenta, a lokalni mediji navode da se još dvoje ljudi istražuje zbog mogućeg poticanja na pobunu. Policija nije komentirala slučajeve.
- Neću tolerirati zlopotrebu tragedije za počinjenje kaznenih djela - rekao je na konferenciji za medije predsjednik izvršne vlasti Džon Li (John Lee).
Međunarodne organizacije za ljudska prava tvrde suprotno.
- Kritički glasovi ne smiju biti kriminalizirani - poručila je Elaine Pearson iz Human Rights Watcha, upozoravajući na pokušaje suzbijanja kritike.
Kineski ured za nacionalnu sigurnost upozorio je građane da tragediju ne smiju koristiti kako bi “Hong Kong ponovno gurnuli u haos” poput onog iz 2019., kada su masovni prodemokratski protesti izazvali političku krizu.
Uprkos tragediji, lokalni izbori koji se održavaju u nedjelju bit će provedeni prema planu. Mogli bi poslužiti kao pokazatelj javnog nezadovoljstva načinom na koji je vlada postupila nakon požara.
I dalje se traga za nestalima, evakuirani se sele u privremene smještaje
Još se traga za oko 30 nestalih osoba. Dva najteže oštećena tornja tek trebaju biti u potpunosti pretražena, a vlasti upozoravaju da bi potraga mogla trajati sedmicama.
Fotografije s mjesta nesreće prikazuju istražitelje u zaštitnim odijelima kako pregledavaju stanove čiji su zidovi pocrnjeli, a namještaj pretvoren u pepeo. SPCA Hong Kong navodi da je u požaru stradalo više od 60 kućnih ljubimaca, dok je više od 200 spašeno.
Oko 1.500 stanovnika preseljeno je iz prihvatnih centara u privremeni smještaj, dok je dodatnih 945 ljudi zbrinuto u hostelima i hotelima. Vlasti su osigurale hitnu jednokratnu pomoć od 10.000 hongkonških dolara (oko 1.180 eura) po kućanstvu te ubrzano izdavanje dokumenata poput ličnih karti i putovnica.