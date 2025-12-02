Dvojica 13-godišnjaka u Njemačkoj mačetom napala muškarca: Amputiran mu palac

Dvojica 13-godišnjaka teško su ozlijedila vlasnika kioska u petak navečer u Dortmundu. Neposredno prije ponoći napali su ga mačetom, prenosi Bild. Muškarac je hitno operiran i nalazi se izvan životne opasnosti.

Napad bez ikakvog povoda

Prema službenom priopćenju, maloljetnici su ušli u kiosk i bez upozorenja napali vlasnika. Lokalni mediji navode da su ga udarali mačetom po glavi, dok se muškarac pokušavao obraniti rukama. Jedan mu je palac amputiran, a prsti druge ruke teško su ozlijeđeni. Ozljede je zadobio i na prsima i nozi.

Policija je ubrzo pronašla obojicu maloljetnika u neposrednoj blizini mjesta napada. Kod njih je, prema navodima, pronađena i mačeta. Budući da su mlađi od 14 godina, prema njemačkom zakonu ne mogu kazneno odgovarati pa su predani roditeljima. O slučaju je obaviješten i centar za socijalnu skrb.

Ranije poznati službama

Naime, jedan od dječaka već je bio poznat socijalnim službama zbog rizičnog ponašanja. U Njemačkoj kaznena odgovornost počinje s navršenih 14 godina, pa djeca mlađa od te dobi nisu kazneno odgovorna ni u slučajevima najtežih nasilnih djela.