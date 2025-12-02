Američka vojska pojačava prisustvo u Karibima i gomila snage blizu Venecuele

Američka vojska nastavlja povećavati prisustvo u područjima oko Venecuele, a Reutersovi snimci pokazuju koncentraciju trupa u blizini Portorika. U ponedjeljak, 1. decembra, američke snage su nastavile aktivnosti na Karibima, dok su marinski avioni MV-22 Osprey dopremali opremu i zalihe na Međunarodni aerodrom Mercedita u Ponceu u Portoriku.

Reutersove fotografije prikazuju posade kako istovaruju teret viljuškarom, osoblje koje unosi prtljag u spavaonice i timove sa zemlje kako pregledaju aerodrom dok su helikopteri Osprey slijetali i polijetali.

Ovi potezi dolaze u trenutku kada Vašington nastavlja vršiti pritisak na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolas), čije su se mogućnosti za siguran prolaz koji garantuju SAD suzile nakon kratkog poziva prošlog mjeseca u kojem je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odbacio većinu njegovih zahtjeva.

Tramp je od tada proglasio zračni prostor Venecuele "u cijelosti zatvorenim", dok američka vojna sredstva i infrastruktura u Portoriku sve više služe kao središte za operacije povezane s ovom krizom.