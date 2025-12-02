Uhapšena bivša visoka zvaničnica EU Federika Mogerini

Rektorica College of Europe i bivša visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Federika Mogerini nalazi se u pritvoru. Istraga se odnosi na sumnju u prevaru povezanu s programima obuke koje EU finansira za mlade diplomate.
Federika Mogerini zaustavljena je od strane belgijskih vlasti u sklopu istrage koju vodi Evropsko tužilaštvo u Briselu zbog sumnje na prevaru povezanu s programima obuke finansiranim sredstvima EU za buduće diplomate, izvještava belgijski list Le Soir.
U okviru istrage danas su izvršene racije u sjedištu Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) u Briselu i u nekoliko zgrada College of Europe u Bruggeu. Navodno su tri osobe privedene, među njima i Mogerini, rektorica College of Europe, bivša visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te bivša ministrica vanjskih poslova u vladi Matea Rencija.
Istraga se odnosi na sumnje u favoriziranje i moguću nelojalnu konkurenciju pri dodjeli devetomjesečnog programa obuke za buduće evropske diplomate, koji je SEAE povjerio prestižnom College of Europe. Navodne nezakonitosti datiraju iz perioda 2021–2022., a prema Evropskom tužilaštvu, moguće optužbe uključuju „prevaru pri dodjeli javnih nabavki, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne“.