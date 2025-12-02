Uhapšena bivša visoka zvaničnica EU Federika Mogerini

Rektorica College of Europe i bivša visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Federika Mogerini nalazi se u pritvoru. Istraga se odnosi na sumnju u prevaru povezanu s programima obuke koje EU finansira za mlade diplomate.

Federika Mogerini zaustavljena je od strane belgijskih vlasti u sklopu istrage koju vodi Evropsko tužilaštvo u Briselu zbog sumnje na prevaru povezanu s programima obuke finansiranim sredstvima EU za buduće diplomate, izvještava belgijski list Le Soir.