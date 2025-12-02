Njemačka pokrenula novu policijsku jedinicu za odbranu od dronova

Njemačka je danas pokrenula novu policijsku jedinicu za odbranu od dronova dok se zemlja bori odgovoriti na upade bespilotnih letjelica za što se uveliko optužuje Rusija.

Bespilotne letjelice

Glavni aerodromi također će biti opremljeni za otkrivanje i odbranu od bespilotnih letjelica, saopćilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

Savezna policijska jedinica imat će "jasan mandat za otkrivanje, odbranu, presretanje i, ako je potrebno, obaranje dronova", rekao je ministar unutrašnjih poslova Alexander Drobrindt na svečanosti u blizini Berlina.

- Ne možemo prihvatiti da hibridne prijetnje korištenjem dronova ostaju opasnost za našu sigurnost - dodao je.

Dobrindt je rekao da Njemačka ulaže više od 100 miliona eura u tehnologiju odbrane od dronova u sljedećoj godini i planira povećati novu policijsku jedinicu na više od 130 policajaca.

Njemačka i druge evropske zemlje doživjele su niz sumnjivih incidenata s dronovima posljednjih mjeseci.

Upadi dronova

Rusija je optužena za brojne upade dronova, koji su prelijetali osjetljive lokacije poput aerodroma, vojnih baza, luka i elektrana.

Dobrindt je rekao da Njemačka planira tokom ove sedmice najaviti novi zajednički centar za odbranu od dronova koji će koordinirati odgovore između savezne policije, lokalnih vlasti i vojske.

Njemački zakonodavci ove su godine policiji dali šire ovlasti za obaranje dronova ako je potrebno.

Vlada je također predložila da se vojsci da veća uloga u odgovoru na potencijalne prijetnje dronovima u njemačkom zračnom prostoru, prenosi AFP.