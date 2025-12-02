Rute: Trenutno ne postoji konsenzus za pridruženje Ukrajine NATO-u

Šef NATO-a Mark Rute (Rutte) ponovio je u utorak da trenutno ne postoji konsenzus potreban za pridruživanje Ukrajine savezu.
ŠEF ALIJANSE
Praktična situacija je, kao što znate, da je potreban konsenzus među svim saveznicima kako bi se Ukrajina pridružila NATO-u, rekao je
Rute: Trenutno ne postoji konsenzus. Anadolija
Šef NATO-a Mark Rute (Rutte) ponovio je u utorak da trenutno ne postoji konsenzus potreban za pridruživanje Ukrajine savezu.
- Praktična situacija je, kao što znate, da je potreban konsenzus među svim saveznicima kako bi se Ukrajina pridružila NATO-u. A trenutno, kao što znate, ne postoji konsenzus o pridruživanju Ukrajine NATO-u - izjavio je generalni sekretar zapadnog vojnog saveza novinarima, prenosi Reuters.
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