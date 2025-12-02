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ŠEF ALIJANSE

Rute: Trenutno ne postoji konsenzus za pridruženje Ukrajine NATO-u

Praktična situacija je, kao što znate, da je potreban konsenzus među svim saveznicima kako bi se Ukrajina pridružila NATO-u, rekao je

Rute: Trenutno ne postoji konsenzus. Anadolija

FENA

2.12.2025

Šef NATO-a Mark Rute (Rutte) ponovio je u utorak da trenutno ne postoji konsenzus potreban za pridruživanje Ukrajine savezu.

- Praktična situacija je, kao što znate, da je potreban konsenzus među svim saveznicima kako bi se Ukrajina pridružila NATO-u. A trenutno, kao što znate, ne postoji konsenzus o pridruživanju Ukrajine NATO-u - izjavio je generalni sekretar zapadnog vojnog saveza novinarima, prenosi Reuters.

# NATO
# MARK RUTTE
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