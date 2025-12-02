Rute: Trenutno ne postoji konsenzus za pridruženje Ukrajine NATO-u

Šef NATO-a Mark Rute (Rutte) ponovio je u utorak da trenutno ne postoji konsenzus potreban za pridruživanje Ukrajine savezu.

- Praktična situacija je, kao što znate, da je potreban konsenzus među svim saveznicima kako bi se Ukrajina pridružila NATO-u. A trenutno, kao što znate, ne postoji konsenzus o pridruživanju Ukrajine NATO-u - izjavio je generalni sekretar zapadnog vojnog saveza novinarima, prenosi Reuters.