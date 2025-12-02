Vitkof u Kremlju: Putin i američki izaslanik večeras otvaraju ključnu rundu pregovora o miru u Ukrajini

Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Stiv Vitkof (Steve Witkoff) doputovao je u Moskvu zajedno sa specijalnim predstavnikom predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, direktorom Ruskog fonda direktnih investicija Kirilom Dmitrijevim. Obojica su stigla u Kremlj uoči večerašnjeg susreta na najvišem nivou.

Pregovori između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Vitkofa bit će održani u utorak u Moskvi. Ovo je već šesta posjeta američkog izaslanika Rusiji ove godine, a očekuje se da će Vitkof prenijeti prijedloge SAD-a za mirno rješavanje rata u Ukrajini.