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MOSKVA

Vitkof u Kremlju: Putin i američki izaslanik večeras otvaraju ključnu rundu pregovora o miru u Ukrajini

Ovo je već šesta posjeta američkog izaslanika Rusiji ove godine, a očekuje se da će Vitkof prenijeti prijedloge SAD-a za mirno rješavanje rata

Putin i Vitkof. AP

M. Až.

2.12.2025

Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Stiv Vitkof (Steve Witkoff) doputovao je u Moskvu zajedno sa specijalnim predstavnikom predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, direktorom Ruskog fonda direktnih investicija Kirilom Dmitrijevim. Obojica su stigla u Kremlj uoči večerašnjeg susreta na najvišem nivou.

Pregovori između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Vitkofa bit će održani u utorak u Moskvi. Ovo je već šesta posjeta američkog izaslanika Rusiji ove godine, a očekuje se da će Vitkof prenijeti prijedloge SAD-a za mirno rješavanje rata u Ukrajini.

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je na brifingu za indijske medije, koji je organizovao Sputnik India, da ovaj sastanak predstavlja "važan korak ka mirnom rješenju ukrajinskog konflikta".

Ranije je i sam Dmitrijev na mreži X objavio da je današnji dan od velikog značaja za mirovne pregovore o Ukrajini. Prema njegovim riječima, "tim koji je razradio mirovni plan predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) za Gazu dolazi u Moskvu kako bi promovisao Trampov program za mirno rješavanje sukoba u Ukrajini".

# SAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
# DIMIR PUTIN
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