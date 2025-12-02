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MOSKVA

Počeo sastanak Putina i Vitkofa o ratu u Ukrajini

Očekuje se da će Vitkof na sastanku s Putinom predstaviti prijedloge SAD za mirno rješavanje sukoba u Ukrajini

Počeo sastanak u Moskvi. AP

M. Až.

2.12.2025

U Kremlju je započeo sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa, prenose mediji.

Na početku susreta, Putin je izrazio zadovoljstvo što vidi Vitkofa.

Vitkof je istakao da je uživao u šetnji Moskvom i naglasio da je to izvanredan grad.

Sastanku prisustvuju i Jurij Ušakov i Kiril Dmitrijev.

Vitkofovo putovanje u Rusiju šesto je ove godine. Specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa posjetio je Moskvu 11. februara i 13. marta, a u aprilu je bio dva puta u Rusiji – 11. aprila u Sankt Peterburgu i 25. aprila u Moskvi, svi sastanci vezani za Ukrajinu. Posljednji susret s Putinom održan je 6. avgusta.

Kremlj je ranije istakao da je Vitkofova posjeta bila produktivna i efikasna. Tokom tih susreta razmijenjeni su signali koji su otvorili put za pripreme rusko-američkog samita na Aljasci. Trenutno putovanje američkog specijalnog izaslanika povezano je s raspravom o mirovnom planu SAD za Ukrajinu.

Očekuje se da će Vitkof na sastanku s Putinom predstaviti prijedloge SAD za mirno rješavanje sukoba u Ukrajini.

Portparol predsjednika RF Dmitrij Peskov ranije je izjavio za Sputnik India da ovaj susret predstavlja važan korak ka mirnom rješenju ukrajinskog konflikta.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
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