Vitkof je istakao da je uživao u šetnji Moskvom i naglasio da je to izvanredan grad.

Vitkofovo putovanje u Rusiju šesto je ove godine. Specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa posjetio je Moskvu 11. februara i 13. marta, a u aprilu je bio dva puta u Rusiji – 11. aprila u Sankt Peterburgu i 25. aprila u Moskvi, svi sastanci vezani za Ukrajinu. Posljednji susret s Putinom održan je 6. avgusta.

Kremlj je ranije istakao da je Vitkofova posjeta bila produktivna i efikasna. Tokom tih susreta razmijenjeni su signali koji su otvorili put za pripreme rusko-američkog samita na Aljasci. Trenutno putovanje američkog specijalnog izaslanika povezano je s raspravom o mirovnom planu SAD za Ukrajinu.

Očekuje se da će Vitkof na sastanku s Putinom predstaviti prijedloge SAD za mirno rješavanje sukoba u Ukrajini.

Portparol predsjednika RF Dmitrij Peskov ranije je izjavio za Sputnik India da ovaj susret predstavlja važan korak ka mirnom rješenju ukrajinskog konflikta.