Zelenski kazao da je Ukrajina bliža miru nego ikad, pozvao svijet da iskoristi diplomatski zamah

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je rekao irskom parlamentu da je Ukrajina bliže miru nego ikad prije, pozivajući međunarodnu zajednicu da iskoristi zamah za okončanje rata kroz ujedinjenu diplomatsku akciju.

Zelenski je rekao da je njegov tim održao potpuni brifing u Dublinu nakon nedavnih razgovora u SAD-u o predloženom mirovnom planu, napominjući da se pregovori intenziviraju.

- Postoji stvarna, stvarna šansa, ali moramo je u potpunosti iskoristiti, cijeli svijet, ne samo jedna moćna zemlja - rekao je.

Naglasio je da jedna nacija može započeti rat, ali da je za obnovu pravde potrebna zajednica nacija.

Globalno jedinstvo, tvrdi Zelenski, postalo je najjača poluga Ukrajine.

- Kada različiti glasovi stanu zajedno na stranu pravde, postoji samo jedan mogući ishod - mir - rekao je u irskom parlamentu.

Zelenski je zahvalio Irskoj na njenoj nepokolebljivoj podršci, rekavši da zemlja razumije cijenu slobode i igra važnu ulogu u održavanju međunarodnog pritiska na Rusiju.