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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski kazao da je Ukrajina bliža miru nego ikad, pozvao svijet da iskoristi diplomatski zamah

Postoji stvarna, stvarna šansa, ali moramo je u potpunosti iskoristiti, cijeli svijet, ne samo jedna moćna zemlja, rekao je

AP

Anadolija

2.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je rekao irskom parlamentu da je Ukrajina bliže miru nego ikad prije, pozivajući međunarodnu zajednicu da iskoristi zamah za okončanje rata kroz ujedinjenu diplomatsku akciju.

Zelenski je rekao da je njegov tim održao potpuni brifing u Dublinu nakon nedavnih razgovora u SAD-u o predloženom mirovnom planu, napominjući da se pregovori intenziviraju.

- Postoji stvarna, stvarna šansa, ali moramo je u potpunosti iskoristiti, cijeli svijet, ne samo jedna moćna zemlja - rekao je.

Naglasio je da jedna nacija može započeti rat, ali da je za obnovu pravde potrebna zajednica nacija.

Globalno jedinstvo, tvrdi Zelenski, postalo je najjača poluga Ukrajine.

- Kada različiti glasovi stanu zajedno na stranu pravde, postoji samo jedan mogući ishod - mir - rekao je u irskom parlamentu.

Zelenski je zahvalio Irskoj na njenoj nepokolebljivoj podršci, rekavši da zemlja razumije cijenu slobode i igra važnu ulogu u održavanju međunarodnog pritiska na Rusiju.

Irska je najavila dodatnih 125 miliona eura (145 miliona dolara) podrške Ukrajini, dok su se premijer Majkl Martin i Zelenski pripremali za potpisivanje novog petogodišnjeg plana partnerstva. Partnerstvo između Ukrajine i Irske do 2030. godine, koje se proširuje na sporazum iz Kijeva iz 2024. godine, ima za cilj produbljivanje saradnje u političkim, sigurnosnim, ekonomskim i kulturnim oblastima, uključujući pomoć u oporavku, inovacijske veze i Ekonomski forum Irske i Ukrajine.

Od novog paketa, 100 miliona eura (116 miliona dolara) bit će namijenjeno za nesmrtonosnu vojnu pomoć Ukrajini kako bi se pomoglo Ukrajini u suprotstavljanju ruskim raketnim i napadima dronova, a ostatak će podržati obnovu i šire inicijative.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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