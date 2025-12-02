Tramp se javio dok traje sastanak u Moskvi: "Završio sam osam ratova, ovo će biti deveti"

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da predstavnici SAD u Rusiji pokušavaju tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da utvrde postoji li moguće rješenje za Ukrajinu.

- Pokušavamo da riješimo ovo pitanje. Završio sam osam ratova, ovo će biti deveti, a naši ljudi su trenutno u Rusiji da vide da li možemo postići rješenje. To je teška situacija - rekao je Tramp na sastanku kabineta u Bijeloj kući.