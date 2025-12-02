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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp se javio dok traje sastanak u Moskvi: "Završio sam osam ratova, ovo će biti deveti"

Naši ljudi su trenutno u Rusiji da vide da li možemo postići rješenje, rekao je

Tramp: Završio sam osam ratova. AP

M. Až.

2.12.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da predstavnici SAD u Rusiji pokušavaju tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da utvrde postoji li moguće rješenje za Ukrajinu.

- Pokušavamo da riješimo ovo pitanje. Završio sam osam ratova, ovo će biti deveti, a naši ljudi su trenutno u Rusiji da vide da li možemo postići rješenje. To je teška situacija - rekao je Tramp na sastanku kabineta u Bijeloj kući.

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovara sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivom Vitkofom u Moskvi. Vitkofova posjeta je njegova šesta ove godine.

Mediji navode da su ruskoj strani prisustvovali pomoćnik Jurij Ušakov i generalni direktor RFDIF-a, specijalni predstavnik predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Na američkoj strani pored Vitkofa učestvuje i Džared Kušner, zet predsjednika Trampa.

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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