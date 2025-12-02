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Papa Lav XIV pozvao Trampa da ne koristi vojnu silu u Venecueli

On smatra da je ključno voditi dijalog ili eventualno koristiti ekonomski pritisak kako bi se potaknule promjene u Venecueli

Papa Lav XIV i Donald Tramp. AP

M. Až.

2.12.2025

Papa Lav XIV poziva administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa da ne pokušava svrgnuti predsjednika Venecuele Nikolasa Madura vojnom silom.

On smatra da je ključno voditi dijalog ili eventualno koristiti ekonomski pritisak kako bi se potaknule promjene u Venecueli.

- Bolje je tražiti načine za dijalog ili možda kroz pritisak, uključujući ekonomski pritisak - rekao je papa novinarima na pitanje o Trampovim prijetnjama da će silom ukloniti Madura.

Administracija američkog predsjednika razmatra opcije za rješavanje, kako navode, problema s drogom za koji tvrde da ubija američke građane, dok Madura prikazuju kao problem.

Maduro je negirao bilo kakvu povezanost s nelegalnom trgovinom drogom.

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
# PAPA LAV XIV
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