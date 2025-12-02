U noći Anine smrti Brajan Volš guglao serijskog ubicu: Tužilaštvo tvrdi da je ovaj detalj ključan

Nakon što je sudija odbio prigovor odbrane, Gvarino je ponovio da je Kirni bio poznat kao "ubica sa kesama za smeće".

Policajac Nikolas Gvarino (Nicholas Guarino) tokom svjedočenja je rekao da su analizom Volšovog laptopa otkrili kako je pretraživao Patrika Kirnija (Patrick Kearney), poznatog kao "ubica sa kesama za smeće". Naveo je i da je Volš otvorio Vikipediju i čitao o Kirniju, serijskom ubici koji je tijela svojih žrtava odlagao u kese za smeće.

Prema tvrdnjama tužilaca, Volš (50) je ubio svoju suprugu nakon što je, navodno, otkrio njenu ljubavnu aferu sa Vilijamom Fastovom (William Fastow), Aninim prijateljem iz Vašingtona.

Drugog dana suđenja Brajanu Volšu (Brian Walshe), optuženom za ubistvo supruge Ane Volš (Ana Walshe), porijeklom iz Srbije, tužilaštvo je saopćilo da je on navodno pretraživao Google tražeći informacije o uklanjanju ljudskih posmrtnih ostataka.

Tokom uvodnog izlaganja, tužilaštvo je navelo da je Volš bacio više crnih kesa u kontejner u blizini kuće svoje majke, a vjeruje se da su se u njima nalazili dijelovi Aninog tijela.

Policija je 9. januara pronašla predmete za koje se sumnja da ih je Volš odbacio, uključujući odijelo od Tajveka, testeru za metal, sjekiricu i više predmeta s DNK tragovima Brajana i Ane Volš.

Tužilaštvo tvrdi da postoje dva moguća motiva za zločin: prvi, ljubavna afera Ane Volš sa Vilijamom Fastovom, koji bi trebao svjedočiti u četvrtak; i drugi, Volšovo uvjerenje da bi, ukoliko njegova supruga umre, kao jedini staratelj njihovo troje djece mogao izbjeći zatvor po saveznoj presudi za prevaru s umjetničkim djelima.

Posmrtni ostaci Ane Volš nikada nisu pronađeni. Brajan Volš optužen je da je ubio Anu, rasparčao i sakrio njeno tijelo nakon što je saznao za muškarca s kojim ga je navodno varala. Ranije je priznao krivicu za blaža djela – ometanje policije i nezakonito premještanje ljudskih posmrtnih ostataka.

Ako bude proglašen krivim za ubistvo, prijeti mu doživotni zatvor bez prava na uslovni otpust.

Ko je Patrik Kirni?

Američki serijski ubica Patrik Kirni (Patrick Kearney), poznat kao "Trash-Bag Killer", priznao je da je ubio najmanje 28 mladića i dječaka u južnoj Kaliforniji.

Kirni je svoje žrtve pronalazio među osobama koje su pristajale da se povezu s njim – najčešće auto-stoperi ili posjetioci barova. Nakon što bi ih namamio u automobil, ubijao ih je hicem u glavu, a zatim tijela raskomadavao i dijelove umotavao u kese za smeće koje je odbacivao duž autoputeva.

Njegov zločinački niz okončan je 1. jula 1977. kada se sam predao policiji. Tokom istrage priznao je najmanje 28 ubistava i otkrio lokacije na kojima je odlagao tijela.

Sud ga je 1978. godine proglasio krivim po 21 tački za ubistvo prvog stepena. Osuđen je na 21 uzastopnu doživotnu kaznu, kao i za teška krivična djela nad tijelima žrtava.