Tramp pomilovao bivšeg predsjednika Hondurasa: Izašao iz zatvora nakon četiri godine, bio osuđen na 45

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp formalno je pomilovao bivšeg predsjednika Hondurasa Huana Orlanda Hernandeza (Juan Orlando Hernández), potvrdio je njegov advokat Renato Stabile.

Tramp je prošle sedmice najavio da će Hernandezu odobriti "potpuno pomilovanje", čime se briše teška presuda za trgovinu drogom koju je izrekao dugogodišnji američki saveznik.

Prema riječima advokata, Hernandez je pušten na slobodu, što potvrđuju i podaci Američkog zatvorskog biroa, gdje se navodi da je napustio zatvor u Zapadnoj Virdžiniji.

- U ime predsjednika Hernandeza i njegove porodice, želio bih zahvaliti predsjedniku Trampu što je ispravio ovu nepravdu. Predsjednik Hernandez je sretan što je ova muka završena i raduje se povratku svom životu nakon skoro 4 godine u zatvoru - naveo je Stabile u saopštenju.

Hernandez, koji je vodio Honduras od 2014. do 2022. godine, prošle godine je osuđen na 45 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dolara zbog trgovine drogom.

Njegova supruga Ana Garsija de Hernandez (Ana García de Hernández) objavila je na društvenim mrežama da je njen suprug "slobodan čovjek" zahvaljujući Trampovom pomilovanju.

Bijela kuća je u ponedjeljak stala u odbranu Trampove odluke nakon kritika da pomilovanje osuđenog trgovca drogom odstupa od njihove kampanje suzbijanja narkokartela na Karibima.