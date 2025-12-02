Telefonski razgovor Trampa i Netanjahua: Od Izraela se traži da promijeni politiku u Gazi

Prema navodima izraelskih medija, tokom telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) govorilo se o potrebi da izraelska strana bude "bolji partner" u aktuelnim procesima.

Netanjahu je zatražio od Trampa da mu nastavi pomagati u osiguravanju pomilovanja od predsjednika Isaka Hercoga (Isaac Herzog) tokom telefonskog razgovora.

Tramp je, kako se tvrdi, poručio Netanjahuu da vjeruje da će se pitanje pomilovanja riješiti, ali se nije obavezao na nove poteze. Prema riječima jednog američkog zvaničnika, Netanjahu je očekivao dodatnu intervenciju, dok Tramp smatra da je već uradio sve što je mogao.

Drugi izraelski zvaničnik navodi da je upravo Tramp prvi otvorio temu pomilovanja, te da su se oba lidera složila da će ovo pitanje ponovo razmotriti u budućim razgovorima.

Kanal 12 javlja da se razgovor ubrzo prebacio na osjetljive političke teme. Kada je riječ o Gazi, Tramp je od Netanjahua zatražio da bude "bolji partner" u napredovanju kroz naredne faze sporazuma, na šta je Netanjahu odgovorio da "čini sve što može".

Američki zvaničnici tvrde i da je Tramp vršio pritisak u vezi s operativcima Hamasa zarobljenim u tunelima Rafaha, pitajući "zašto su ubijani umjesto da im se dozvoli da se predaju". Netanjahu je, prema navodima, odgovorio da su bili naoružani i predstavljali opasnost, zbog čega su eliminisani.