Tramp najavio kopnene udare na Venecuelu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da će nova faza udara na navodne trgovce drogom biti fokusirana na kopnene lokacije u Venecueli i sve koji su uključeni u ilegalnu trgovinu.

- Počet ćemo s ovim kopnenim udarima, znate, kopno je puno lakše, puno lakše, i znamo rute kojima idu, znamo sve o njima, znamo gdje žive, znamo gdje žive loši momci, i to ćemo započeti vrlo brzo - rekao je Tramp novinarima tokom sastanka kabineta u Bijeloj kući.

- Svako ko to radi i prodaje u našu zemlju podložan je napadu - dodao je.

Na pitanje novinara, Trump je rekao da će ciljevi biti ograničeni na Venecuelu.

Do sada su američki udari, koje je odobrio Tramp zajedno sa svojim visokim dužnosnicima, bili fokusirani na ciljeve na moru, uključujući brodove i podmornice povezane s narkoterorizmom. Sada predsjednik obećava da će napadi obuhvatiti i kopnene ciljeve, što značajno povećava prisustvo američkih vojnih snaga u Latinskoj Americi.

Tramp je također zatražio od venecuelskog predsjednika Nikolasa Madura da odstupi dok SAD izvodi napade na brodove za koje tvrdi da prevoze drogu u SAD, a nagađa se da bi uskoro mogao narediti i vojnu intervenciju u toj latinoameričkoj zemlji.

Madurov režim tvrdi da je stvarni cilj SAD-a njegovo rušenje i preuzimanje kontrole nad bogatim venecuelanskim naftnim rezervama.