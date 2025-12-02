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MOSKVA

Sastanak Putina i Vitkofa završen nakon više od pet sati

Ovo je bio šesti sastanak Vitkofa sa Putinom u Rusiji, ali prvi lični susret Putina sa timom Donalda Trampa od samita na Aljasci u avgustu

Sastanak u Moskvi. AP

M. Až.

2.12.2025

Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, završen je u Kremlju nakon više od pet sati.

Uz Putina, rusku delegaciju činili su i njegovi savjetnici Kiril Dmitrijev i Jurij Ušakov.

Nakon sastanka, Vitkof je otišao u zgradu Ambasade SAD u Moskvi.

Detalji razgovora još uvijek nisu poznati.

Ovo je bio šesti sastanak Vitkofa sa Putinom u Rusiji, ali prvi lični susret Putina sa timom Donalda Trampa od samita na Aljasci u avgustu. Također, ovo je prvi put da je Kušner učestvovao u razgovorima sa Putinom.

# JARED KUSHNER
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
# KIRIL DMITRIJEV
# JURIJ UŠAKOV
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