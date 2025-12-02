Sastanak Putina i Vitkofa završen nakon više od pet sati

Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, završen je u Kremlju nakon više od pet sati.

Uz Putina, rusku delegaciju činili su i njegovi savjetnici Kiril Dmitrijev i Jurij Ušakov.

Nakon sastanka, Vitkof je otišao u zgradu Ambasade SAD u Moskvi.

Detalji razgovora još uvijek nisu poznati.

Ovo je bio šesti sastanak Vitkofa sa Putinom u Rusiji, ali prvi lični susret Putina sa timom Donalda Trampa od samita na Aljasci u avgustu. Također, ovo je prvi put da je Kušner učestvovao u razgovorima sa Putinom.