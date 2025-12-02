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NAKON SASTANKA

Prve reakcije iz Moskve: Putin preko Vitkofa poslao poruku Trampu

Pomoćnik predsjednika Rusije je naveo da je Putin tokom sastanka istakao da Rusija može prihvatiti određene aspekte američkog plana

Sastanak u Kremlju. AP

M. Až.

2.12.2025

Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, završio je u Kremlju nakon više od pet sati.

Uz Putina, rusku delegaciju činili su njegovi savjetnici Kiril Dmitrijev i Jurij Ušakov.

Dimitrijev se kratko oglasio nakon sastanka, rekavši da je razgovor bio "produktivan".

On je na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa sastanka i stiker goluba sa maslinovom grančicom, koji simbolizuje mir.

Ušakov je također komentarisao susret: "Razgovor je bio veoma koristan, konstruktivan i vrlo informativan", rekao je novinarima.

On je zatim otkrio šta je Putin preko Vitkofa preneo Trampu.

- Naš predsjednik je zamolio svoje partnere da prenesu prijateljske pozdrave Trampu i, naravno, prenio je ne samo prijateljske pozdrave, već ih je zamolio da prenesu niz važnih političkih signala koje su njegovi sagovornici zabilježili - rekao je Ušakov.

Pomoćnik predsjednika Rusije je naveo da je Putin tokom sastanka istakao da Rusija može prihvatiti određene aspekte američkog plana za Ukrajinu, dok su drugi naišli na kritike s ruske strane.

- Mogli smo se složiti oko nekih stvari, a predsjednik je to potvrdio svojim sagovornicima. Druge stvari su izazvale kritike... u vezi s nizom prijedloga - rekao je Ušakov novinarima.

On je naglasio da su se sa američkim kolegama dogovorili da neće otkrivati ključne detalje sastanka.

Nakon susreta, Vitkof je otišao u zgradu Ambasade SAD u Moskvi.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
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