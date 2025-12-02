Prve reakcije iz Moskve: Putin preko Vitkofa poslao poruku Trampu

Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, završio je u Kremlju nakon više od pet sati.

Uz Putina, rusku delegaciju činili su njegovi savjetnici Kiril Dmitrijev i Jurij Ušakov.

Dimitrijev se kratko oglasio nakon sastanka, rekavši da je razgovor bio "produktivan".

On je na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa sastanka i stiker goluba sa maslinovom grančicom, koji simbolizuje mir.

Ušakov je također komentarisao susret: "Razgovor je bio veoma koristan, konstruktivan i vrlo informativan", rekao je novinarima.

On je zatim otkrio šta je Putin preko Vitkofa preneo Trampu.

- Naš predsjednik je zamolio svoje partnere da prenesu prijateljske pozdrave Trampu i, naravno, prenio je ne samo prijateljske pozdrave, već ih je zamolio da prenesu niz važnih političkih signala koje su njegovi sagovornici zabilježili - rekao je Ušakov.