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OTVORENA PORUKA

Putin zaprijetio Evropi da slijedi potpuni poraz ako napadnu Rusiju

Završili bi sve tako brzo da ne bi s kim imali razgovarati, dodao je

Vladimir Putin. AP

Dž. R.

3.12.2025

Vladimir Putin, predsjednik Rusije obratio se medijima u utorak i poslao upozorenje evropskim silama da ukoliko odluče ući u sukob s Rusijom, Moskva biti spremna na borbu. Također je naglasio da bi poraz Evrope bio toliko potpun da ne bi ostalo nikoga s kim bi se uopće moglo pregovarati o miru.

Gotovo četiri godine nakon početka rata u Ukrajini – najkrvavijeg sukoba u Evropi nakon Drugog svjetskog rata – Rusija još nije uspjela osvojiti tu znatno manju susjednu zemlju koju podržavaju evropske sile i Sjedinjene Države. 

Ukrajina i evropske države više su puta upozorile da bi Putin, ako pobijedi u tom ratu, mogao napasti i neku članicu NATO-a, tvrdnju koju je ruski predsjednik nebrojeno puta odbacio kao besmislicu.

Na pitanje novinara o navodima u ruskim medijima da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó upozorio kako se Europa navodno priprema za rat protiv Rusije, Putin je rekao da Moskva ne želi rat s Europom.

- Ako Evropa iznenada poželi započeti rat s nama i to učini, tada bi za Evropu sve završilo toliko brzo da mi u Rusiji ne bismo imali s kim razgovarati - kazao je Putin.

U izjavi je koristio rusku riječ za „rat”. Istovremeno je sugerirao da rat u Ukrajini nije „pravi”, sveobuhvatni rat, već da Rusija tamo djeluje „hirurški” što se, kako je naglasio, ne bi ponovilo u izravnom sukobu s evropskim silama.

Putin je u februaru 2022. poslao desetine hiljada vojnika u Ukrajinu, izazvavši najveću konfrontaciju Rusije i Zapada još od hladnoratovskog razdoblja.

Američki dužnosnici procjenjuju da je u ratu poginulo više od 1,2 miliona ruskih i ukrajinskih vojnika. Ni Ukrajina ni Rusija ne objavljuju svoje stvarne gubitke.

Putin je optužio evropske sile da ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da okonča rat tako što predlažu rješenja za koja znaju da će biti „apsolutno neprihvatljiva” za Moskvu, kako bi potom mogli optužiti Rusiju da ne želi mir.

Također je rekao da su se evropske države same isključile iz mirovnih pregovora o Ukrajini prekidanjem kontakata s Moskvom, dodavši: „Oni su na strani rata.”

Putin je dodatno zaprijetio da će Ukrajini uskratiti pristup moru kao odgovor na napade dronovima na tankere iz ruske „flote u sjeni” u Crnom moru.

# EVROPA
# VLADIMIR PUTIN
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