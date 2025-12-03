Putin zaprijetio Evropi da slijedi potpuni poraz ako napadnu Rusiju

Vladimir Putin, predsjednik Rusije obratio se medijima u utorak i poslao upozorenje evropskim silama da ukoliko odluče ući u sukob s Rusijom, Moskva biti spremna na borbu. Također je naglasio da bi poraz Evrope bio toliko potpun da ne bi ostalo nikoga s kim bi se uopće moglo pregovarati o miru. Gotovo četiri godine nakon početka rata u Ukrajini – najkrvavijeg sukoba u Evropi nakon Drugog svjetskog rata – Rusija još nije uspjela osvojiti tu znatno manju susjednu zemlju koju podržavaju evropske sile i Sjedinjene Države. Ukrajina i evropske države više su puta upozorile da bi Putin, ako pobijedi u tom ratu, mogao napasti i neku članicu NATO-a, tvrdnju koju je ruski predsjednik nebrojeno puta odbacio kao besmislicu.

Na pitanje novinara o navodima u ruskim medijima da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó upozorio kako se Europa navodno priprema za rat protiv Rusije, Putin je rekao da Moskva ne želi rat s Europom. - Ako Evropa iznenada poželi započeti rat s nama i to učini, tada bi za Evropu sve završilo toliko brzo da mi u Rusiji ne bismo imali s kim razgovarati - kazao je Putin. U izjavi je koristio rusku riječ za „rat”. Istovremeno je sugerirao da rat u Ukrajini nije „pravi”, sveobuhvatni rat, već da Rusija tamo djeluje „hirurški” što se, kako je naglasio, ne bi ponovilo u izravnom sukobu s evropskim silama.

Putin je u februaru 2022. poslao desetine hiljada vojnika u Ukrajinu, izazvavši najveću konfrontaciju Rusije i Zapada još od hladnoratovskog razdoblja. Američki dužnosnici procjenjuju da je u ratu poginulo više od 1,2 miliona ruskih i ukrajinskih vojnika. Ni Ukrajina ni Rusija ne objavljuju svoje stvarne gubitke.