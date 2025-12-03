Administracija Trampa obustavila imigracione postupke za 19 zemalja

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) privremeno je obustavila sve imigracione postupke za podnosioce iz 19 zemalja koje nisu evropske, uključujući i obradu prijava za američko državljanstvo te zelenu kartu, pozivajući se na zabrinutost za javnu i nacionalnu sigurnost. Pauza se odnosi na osobe iz 19 zemalja koje su već bile djelimično obuhvaćene zabranom putovanja u junu, uvodeći dodatna ograničenja na imigraciju, jednu od glavnih tačaka političke platforme američkog predsjednika Donalda Trampa. Na listi zemalja se nalaze Afganistan i Somalija.

Pucnjava kao povod Službeni memorandum koji navodi novu politiku poziva se na napad na pripadnike Nacionalne garde SAD u Vašingtonu prošle sedmice u kojem je uhapšen Afganistanac kao osumnjičeni. Jedan pripadnik Nacionalne garde je ubijen, a drugi je teško ranjen u pucnjavi. U memorandumu se navodi nekoliko nedavnih zločina za koje se sumnja da su ih počinili imigranti, uključujući i napad na pripadnike Nacionalne garde, navodi Reuters. Tramp je posljednjih dana pojačao retoriku protiv Somalijaca, nazivajući ih "smećem" i govoreći da "ih ne želimo u našoj zemlji". Otkako se u januaru vratio na funkciju, Tramp agresivno stavlja prioritet na sprovođenje imigracijskih zakona, šaljući savezne agente u velike američke gradove i odbijajući tražioce azila na granici SAD i Meksika. Njegova administracija često je isticala akcije deportacije, ali je do sada manje naglašavala napore da preoblikuje legalnu imigraciju. Talas najavljenih ograničenja nakon napada na pripadnike Nacionalne garde nagovještava povećan fokus na legalnu imigraciju, uokvirenu kroz zaštitu nacionalne sigurnosti i prebacivanje krivice na bivšeg predsjednika Joea Bidena zbog njegovih politika.