Rusija i SAD nisu postigle kompromis za okončanje rata u Ukrajini

Rusija i SAD nisu postigle kompromis o mogućem mirovnom sporazumu kojim bi se okončao rat u Ukrajini nakon petosatnog sastanka u Kremlju između predsjednika Vladimira Putina i glavnih izaslanika Donalda Trampa (Trump), saopćio je Kremlj u srijedu. Tramp se više puta žalio da je okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata jedan od nedostižnih vanjskopolitičkih ciljeva njegovog predsjedavanja. Američki predsjednik je povremeno grdio i Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Razgovori u Moskvi između Putina i Trampovog specijalnog izaslanika, Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), i zeta Džareda Kušnera (Jared Kushner) trajali su i nakon ponoći. Nakon toga, Putinov glavni pomoćnik za vanjsku politiku, Jurij Ušakov, rekao je: "Kompromisi još nisu pronađeni." - Još uvijek ima puno posla - rekao je Ušakov novinarima na brifingu u Kremlju. Putin je negativno reagirao na neke američke prijedloge, rekao je Ušakov. Vitkof je nakon razgovora otišao u američku ambasadu u Moskvi kako bi informirao Bijelu kuću, rekao je Ušakov.