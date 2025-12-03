Rusija i SAD nisu postigle kompromis za okončanje rata u Ukrajini

Rusija i SAD nisu postigle kompromis o mogućem mirovnom sporazumu kojim bi se okončao rat u Ukrajini nakon petosatnog sastanka u Kremlju između predsjednika Vladimira Putina i glavnih izaslanika Donalda Trampa (Trump), saopćio je Kremlj u srijedu.
Tramp se više puta žalio da je okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata jedan od nedostižnih vanjskopolitičkih ciljeva njegovog predsjedavanja. Američki predsjednik je povremeno grdio i Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Razgovori u Moskvi između Putina i Trampovog specijalnog izaslanika, Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), i zeta Džareda Kušnera (Jared Kushner) trajali su i nakon ponoći. Nakon toga, Putinov glavni pomoćnik za vanjsku politiku, Jurij Ušakov, rekao je: "Kompromisi još nisu pronađeni."
- Još uvijek ima puno posla - rekao je Ušakov novinarima na brifingu u Kremlju.
Putin je negativno reagirao na neke američke prijedloge, rekao je Ušakov. Vitkof je nakon razgovora otišao u američku ambasadu u Moskvi kako bi informirao Bijelu kuću, rekao je Ušakov.
Ušakov je dodao da sastanak između Putina i Trumpa trenutno nije planiran, iako je rekao da su razgovori bili konstruktivni i da postoje ogromne mogućnosti za američko-rusku ekonomsku saradnju.
Ušakov je rekao da je Putin poslao niz važnih signala i pozdrava Trampu, ali da su se strane složile da neće otkrivati detalje medijima.
Dodao je da su razgovarali o "teritorijalnom problemu", skraćenici Kremlja za ruske pretenzije na cijeli Donbas, iako Ukrajina kontrolira najmanje 5.000 kvadratnih kilometara područja koje Rusija smatra svojim. Gotovo sve zemlje priznaju Donbas kao dio Ukrajine.