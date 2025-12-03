Rusija objavila da je zauzela još dva naselja u Zaporoškoj oblasti

Rusija je jučer objavila da su njene trupe zauzele još dva naselja u Zaporoškoj oblasti, dok je Ukrajina tog istog dana isticala da i njihove operacije usmjerene prema Rusiji ostvaruju napredak.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ruske oružane snage uspostavile su potpunu kontrolu nad naseljima Dobropolje i Zeleni Gaj u području Zaporožja.

Ruske trupe su gađale energetske objekte koji podržavaju ukrajinska vojna preduzeća, skladišta municije i privremene tačke razmještaja na 141 području koje koriste ukrajinske trupe i strani plaćenici, saopćilo je ministarstvo, a objavljen je i videosnimak.