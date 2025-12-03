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NASTAVAK SUKOBA

Rusija objavila da je zauzela još dva naselja u Zaporoškoj oblasti

Ukrajina tog istog dana isticala da i njihove operacije usmjerene prema Rusiji ostvaruju napredak

Razrušeno Zaporožje. The Guardian

Dž. R.

3.12.2025

Rusija je jučer objavila da su njene trupe zauzele još dva naselja u Zaporoškoj oblasti, dok je Ukrajina tog istog dana isticala da i njihove operacije usmjerene prema Rusiji ostvaruju napredak.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, ruske oružane snage uspostavile su potpunu kontrolu nad naseljima Dobropolje i Zeleni Gaj u području Zaporožja.

Ruske trupe su gađale energetske objekte koji podržavaju ukrajinska vojna preduzeća, skladišta municije i privremene tačke razmještaja na 141 području koje koriste ukrajinske trupe i strani plaćenici, saopćilo je ministarstvo, a objavljen je i videosnimak.

Također u utorak, ukrajinske snage su izvijestile da se operativna situacija u Kupjansku promijenila u korist Ukrajine, a relevantne udarne operacije su nastavljene.

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je da ukrajinske oružane snage kontinuirano čiste ruske trupe u regiji, rekavši da ruski uspjesi postoje samo na nivou propagande.

Izvještava se da ukrajinske snage napreduju i sistematski napadaju rusko vojno osoblje u sjevernom dijelu Kupjanska i nekoliko drugih uporišta.

Također, postoje izvještaji o tome da se zapalilo skladište nafte u Tambovskoj oblasti Ruske Federacije, usljed ostataka ukrajinskih dronova koji su pali u blizinu.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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