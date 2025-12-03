Generalna skupština UN usvojila Rezoluciju o mirnom rješavanju pitanja Palestine

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u utorak rezoluciju o Mirnom rješenju pitanja Palestine.

Nacrt rezolucije, koji su sastavili Džibuti, Jordan, Mauritanija, Katar, Senegal i Palestina, odobren je sa 151 glasom za, 11 protiv i 11 suzdržanih.

Rezolucija ponovo potvrđuje odgovornost UN-a za pitanje Palestine, poziva na okončanje okupacije iz 1967. godine i očuvanje rješenja o dvije države, te zahtijeva da Izrael obustavi aktivnosti naseljavanja i poštuje međunarodno pravo.

Također se poziva na obnovu pregovora i apelira na države da ne priznaju promjene granica, uz povećanje pomoći Palestincima usred teške humanitarne krize.