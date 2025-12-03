Rakun provalio u prodavnicu s alkoholom: Napio se, napravio kaos i zaspao

Jedan neobičan "provalnik" s maskom na licu izazvao je kaos u trgovini alkoholnim pićima u Ashlandu u Virginiji. Nakon što je u subotu rano ujutro pao kroz strop trgovine, razbio nekoliko boca viskija i napravio nered, pronađen je onesviješten u kupaonici. No, nije riječ o čovjeku, već o rakunu koji se, po svemu sudeći, malo previše "počastio", prenosi CNN.

Pijani pohod

Zaposlenik trgovine, koji je u subotu ujutro došao na posao, zatekao je prizor kao iz filma: razbijene boce, proliveni alkohol i srušena ploča od stropa. Glavni osumnjičenik, spavao je snom pravednika na podu kupaonice. Ubrzo je pozvana lokalna služba za kontrolu životinja, a na teren je izašla službenica Samanta (Samantha )Martin.

"Osobno volim rakune", izjavila je Martin. "Oni su smiješna mala stvorenja. Pao je kroz jednu od stropnih ploča i krenuo u provod, pio je sve što stigao."

Otrežnjenje i povratak u prirodu

Martin je priznala da ju je cijela situacija dobro nasmijala dok je pijanog rakuna vodila na triježnjenje u sklonište za životinje. "Još jedan dan u poslu hvatanja životinja, pretpostavljam", dodala je.

Služba za zaštitu životinja okruga Hanover kasnije je potvrdila da se rakun uspješno otrijeznio i da je spreman za povratak kući. "Nakon nekoliko sati sna i bez ikakvih znakova ozljeda (osim možda mamurluka), sigurno je pušten natrag u divljinu, nadajući se da je naučio da provala i ulazak nisu rješenje", poručili su iz službe.