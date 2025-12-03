Novak i Ana ubijeni zbog miliona eura: Gledali jedno drugo kako ih muče do smrti

Nakon što otmičari nisu uspjeli da pristupe bogatstvu od 430 miliona eura od osuđenog prevaranta s kriptovalutama i njegove supruge, njih dvoje su jedno drugo gledali kako ih muče na smrt.

To su saopćili ruski istražitelji. Roman Novak i njegova supruga Ana nestali su 2. oktobra nakon što su namamljeni u područje Hate, oko 120 kilometara od Dubaija, od strane kriminalaca koji su se pretvarali da su potencijalni investitori.

Locirani telefoni

Njihovi mobilni telefoni su posljednji put locirani u blizini planina Hadžar na granici sa Omanom, gdje je policija kasnije otkrila posmrtne ostatke para tokom velike pretrage na pješčanom pojasu.

Ruski mediji su otkrili nove detalje o tome šta se dogodilo nakon što je par otet, navodeći da su mučeni jedan pred drugim dok su njihovi otmičari pokušavali da im na silu uzmu pristup kriptovalutnim novčanicima, prenosi Daily mail.

Ti izvještaji kažu da su, kada su kodovi proizvedeni, novčanici bili prazni. Ubice su zatim spakovale tijela u teške polietilenske kese i koristile industrijske rastvarače kako bi ubrzale razlaganje i uništile tragove DNK.

Započela istraga

Istraga je započela nakon što su rođaci obavijestili policiju u Dubaiju da je par nestao i da vjeruju da su oteti. Roman, koji je 2020. godine osuđen na šest godina zatvora u Rusiji zbog velike prevare, preselio se u UAE nakon što mu je odobren uslovni otpust.

Tamo je pokrenuo kripto aplikaciju pod nazivom Fintopio, za koju je navodno privukao 430 miliona eura investicija prije nego što je optužen za prevaru. Vjeruje se da su otmičari vjerovali da će tu sumu uzeti od njega.

- Istraga je utvrdila da su ubice imale saučesnike koji su pomogli u organizovanju otmice. Iznajmili su automobile i prostorije gdje su dvije žrtve držane silom. Nakon ubistva, počinioci su se riješili noževa i ličnih stvari žrtava, ostavljajući ih na različitim mjestima - rekla je Svetlana Petrenko iz ruskog istražnog komiteta.

Trojica ruskih državljana uhapšena su u Rusiji nakon povratka iz UAE. Oni su identifikovani kao bivši policajac Konstantin Šaht, Jurij Šaripov i Vladimir Dalekin.

Istražitelji kažu da su muškarci osumnjičeni za direktno učešće u otmici i ubistvima. Šaripov i Dalekin su se izjasnili krivim, dok Šaht negira optužbe. Sva trojica su zadržana u pritvoru do 28. decembra dok se istraga nastavlja širom Rusije i Emirata.

Finansijska priroda

Vjeruje se da je motiv isključivo finansijske prirode, povezan sa Novakovim kripto operacijama i ogromnim sumama koje je navodno držao pod svojom kontrolom.

Zvaničnici u Rusiji kažu da bi mogla uslijediti nova hapšenja dok pokušavaju da identifikuju cijelu mrežu koja stoji iza jednog od najšokantnijih slučajeva ubistava u inostranstvu u posljednjih nekoliko godina.

Navodno je par do Hate odvezao njihov lični vozač, prije nego što su se ukrcali u drugo vozilo za ostatak puta. Novak je zatim poslao poruku svojim kontaktima sa telefona, rekavši im da je "zaglavljen u planinama na granici sa Omanom" i da mu je hitno potrebno 170.000 eura. Istražitelji kažu da je kontakt sa parom ubrzo nakon toga izgubljen.

Njihovi telefoni su potom praćeni do Hate, Omana i Kejptauna prije nego što su signali izgubljeni početkom oktobra. Detektivi su rekli da vjeruju da su im telefoni namjerno uključeni na tim lokacijama kako bi zbunili istražitelje.