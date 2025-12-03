Uznemirujući uvid u svijet Epstajna: Objavljene dosad neviđene fotografije i snimci s ostrva seksualnog predatora

Zastupnici Demokratske stranke iz Odbora za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država (SAD) danas su objavili nove fotografije i videozapise koji su nastali na otoku u Karibima.
Taj otok je nekada bio vlasništvo Džefrija Epstajna (Jeffreyja Epsteina), pokojnog američkog financijaša i seksualnog predatora, piše CNN.
Fotografije i videozapisi prikazuju nekoliko spavaćih soba, kupatila te prostoriju u kojoj se nalazi stolica nalik stomatološkoj, s maskama na zidu, kao i fiksni telefon s imenima upisanim na tipkama za brzo biranje, među kojima su "Darren", "Rich", "Mike", "Patrick" i "Larry".
Više videozapisa prikazuje raskošno uređen posjed koji nalikuje luksuznom resortu, s bazenom, palmama i vijugavom stazom koja gleda na ocean. Jedna fotografija prikazuje radnu sobu s pločom za pisanje na kojoj su ispisane riječi poput “moć”, “obmana”, “urote” i “političko”.
Pomoćnik jednog od zastupnika Demokratske stranke iz Odbora za nadzor i reformu vlade rekao je za CNN da objavljene fotografije i videozapisi nikad nisu javno objavljeni te da su preuzeti s otoka Little St. Jamesa u Američkim Djevičanskim Otocima. Fotografije su djelomično redigirane, točnije iz opreza su uklonjena ženska imena koja se u njima pojavljuju, rekao je pomoćnik.
Fotografije i videozapisi objavljeni su nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) usvojio zakon koji Ministarstvu pravosuđa nalaže objavu svih dokumenata povezanih s Džefrijem Epstajnom koje posjeduje. CNN navodi da bi ti dokumenti mogli biti objavljeni u narednim danima.
- Ove nove slike predstavljaju uznemirujući uvid u svijet Džefrija Epstajna i njegovog otoka. Objavljujemo ove fotografije i videozapise kako bismo osigurali javnu transparentnost naše istrage i pomogli u sastavljanju cjelovite slike Epsteinovih stravičnih zločina - izjavio je u saopćenju zastupnik Robert Garsija (Garcia), vođa članova Demokratske stranke u Odboru za nadzor i reformu Vlade.