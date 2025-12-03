Uznemirujući uvid u svijet Epstajna: Objavljene dosad neviđene fotografije i snimci s ostrva seksualnog predatora

Zastupnici Demokratske stranke iz Odbora za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država (SAD) danas su objavili nove fotografije i videozapise koji su nastali na otoku u Karibima.

Taj otok je nekada bio vlasništvo Džefrija Epstajna (Jeffreyja Epsteina), pokojnog američkog financijaša i seksualnog predatora, piše CNN.

Fotografije i videozapisi prikazuju nekoliko spavaćih soba, kupatila te prostoriju u kojoj se nalazi stolica nalik stomatološkoj, s maskama na zidu, kao i fiksni telefon s imenima upisanim na tipkama za brzo biranje, među kojima su "Darren", "Rich", "Mike", "Patrick" i "Larry".