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PRETRAŽENE ZGRADE

Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao na 159

Nadam se da će ljudi doći ovdje kako bi pokopali svoju tugu, rekla je posjetiteljica Sarah Lam

Požar u Hong Kongu. Platforma X

FENA

3.12.2025

Broj poginulih u najvećem požaru u Hong Kongu u posljednjih nekoliko decenija porastao je na 159 nakon što su pretražene sve pogođene stambene zgrade, saopćila je policija u srijedu, upozoravajući da taj broj možda nije konačan.

Požar je prošle sedmice zahvatio sud Wang Fuk u sjevernom gradskom okrugu Tai Po, postajući najsmrtonosniji požar u stambenim zgradama na svijetu od 1980. godine.

Policija je saopćila da se broj poginulih još može revidirati jer su policajci pronašli "sumnjive ljudske kosti" koje zahtijevaju forenzičko testiranje.

Ožalošćeni su u srijedu nastavili dolaziti u mali park u blizini ugljenisanih zgrada, polažući stotine buketa i spomen-cedulja za žrtve - najmlađa od njih bila je jednogodišnja beba, a najstarija 97-godišnja osoba.

- Nadam se da će ljudi doći ovdje kako bi pokopali svoju tugu - rekla je posjetiteljica Sarah Lam, dodajući da su žrtve pretrpjele "brojne nepravde".

- Nadam se da će istina brzo biti otkrivena kako ne bi morali napustiti ovaj svijet noseći takve nezaslužene pritužbe - rekla je.

Dijelovi parka bili su ukrašeni redovima šarenih origami ždralova, a volonteri su dijelili papir i olovke.

Forrest Li (26), opisao je lokaciju kao „most“, omogućujući komunikaciju i izražavanje tuge kroz ovu "neizrečenu vezu“ s pokojnikom, prenosi Reuters.

# POŽAR
# HONG KONG
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