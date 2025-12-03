Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao na 159

Broj poginulih u najvećem požaru u Hong Kongu u posljednjih nekoliko decenija porastao je na 159 nakon što su pretražene sve pogođene stambene zgrade, saopćila je policija u srijedu, upozoravajući da taj broj možda nije konačan.
Požar je prošle sedmice zahvatio sud Wang Fuk u sjevernom gradskom okrugu Tai Po, postajući najsmrtonosniji požar u stambenim zgradama na svijetu od 1980. godine.
Policija je saopćila da se broj poginulih još može revidirati jer su policajci pronašli "sumnjive ljudske kosti" koje zahtijevaju forenzičko testiranje.
Ožalošćeni su u srijedu nastavili dolaziti u mali park u blizini ugljenisanih zgrada, polažući stotine buketa i spomen-cedulja za žrtve - najmlađa od njih bila je jednogodišnja beba, a najstarija 97-godišnja osoba.
- Nadam se da će ljudi doći ovdje kako bi pokopali svoju tugu - rekla je posjetiteljica Sarah Lam, dodajući da su žrtve pretrpjele "brojne nepravde".
- Nadam se da će istina brzo biti otkrivena kako ne bi morali napustiti ovaj svijet noseći takve nezaslužene pritužbe - rekla je.
Dijelovi parka bili su ukrašeni redovima šarenih origami ždralova, a volonteri su dijelili papir i olovke.
Forrest Li (26), opisao je lokaciju kao „most“, omogućujući komunikaciju i izražavanje tuge kroz ovu "neizrečenu vezu“ s pokojnikom, prenosi Reuters.