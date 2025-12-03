Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao na 159

Broj poginulih u najvećem požaru u Hong Kongu u posljednjih nekoliko decenija porastao je na 159 nakon što su pretražene sve pogođene stambene zgrade, saopćila je policija u srijedu, upozoravajući da taj broj možda nije konačan.

Požar je prošle sedmice zahvatio sud Wang Fuk u sjevernom gradskom okrugu Tai Po, postajući najsmrtonosniji požar u stambenim zgradama na svijetu od 1980. godine.

Policija je saopćila da se broj poginulih još može revidirati jer su policajci pronašli "sumnjive ljudske kosti" koje zahtijevaju forenzičko testiranje.