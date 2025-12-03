ASFAT isporučio prvi turski borbeni brod državi članici NATO-a i EU

ASFAT, tvrtka koja posluje pod Ministarstvom nacionalne obrane Turske, postavila je nacionalni presedan isporukom borbenog broda (ratnog broda) Rumunjskoj, članici NATO-a i Europske unije.

Brod Akhisar, dovršen prošle godine u Zapovjedništvu brodogradilišta u Istanbulu, isporučen je Zapovjedništvu rumunjskih pomorskih snaga.

Sporazum označava značajnu prekretnicu u turskom izvozu obrambene opreme, a istovremeno podiže vojnu suradnju između dviju zemalja na novu razinu.

Ovim izvozom Turska je prvi put prodala borbeni brod (ratni brod) državi članici NATO-a i Europske unije. To se smatra konkretnim pokazateljem pouzdanosti, kvalitete i tehnološke kompetencije koju je postigao ne samo ASFAT već i turska obrambena industrija na međunarodnoj sceni.

Uključivanje Akhisara kao korvete (lake korvete) u rumunjsku flotu ne samo da će doprinijeti regionalnoj pomorskoj sigurnosti, već će i snažno podržati ciljeve modernizacije rumunjskih pomorskih snaga, navode iz turske vlade.