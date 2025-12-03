Nebo iznad Njemačke od sada štiti novi izraelski PZO-sistem: Evo šta predstavlja Strijela 3

Njemačka postaje prva zemlja pored Izraela koja u svoju odbranu integrira proturaketni sistem Arrow 3 (Strijela 3).

Novi odbrambeni sistem ulazi u svoju prvu operativnu fazu 3. decembra 2025. godine. Njemačke oružane snage (Bundeswehr) imaju za cilj presretanje balističkih raketa već na prijelazu prema svemiru, piše Deutsche Welle.

Neutraliziranje balističkih raketa

Arrow 3 je dizajniran za neutraliziranje balističkih raketa koje napadaju s velikih visina - mnogo prije nego što ponovno uđu u Zemljinu atmosferu.

Njegovo uvođenje smatra se direktnim odgovorom na rusku agresiju protiv Ukrajine i rastuću prijetnju koju predstavljaju moderne rakete dugog dometa, prenosi Jutarnji.hr.

Arrow 3 ključna je komponenta reorganizacije njemačke sigurnosne politike od 2022. - od takozvane ‘prekretnice‘ koja podrazumijeva znatno povećanje vojnog proračuna i razvoj slojevitog europskog sustava protuzračne obrane.

Iako se rizik od izravnog raketnog napada s velikih visina ili iz svemira za Njemačku i Evropu ocjenjuje kao nizak, države poput Rusije raspolažu balističkim raketama dugog dometa koje dostižu ekstremne visine i u kriznim situacijama mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju. Do sada Njemačka nije imala vojni odgovor na to. NATO analize odavno upozoravaju na sigurnosnu rupu u Evropi, koju će sada zatvoriti Arrow 3.

Preciznost umjesto eksplozije

Sustav Arrow 3 zajednički su razvili Izrael i SAD i on spada među najmodernije sisteme na svijetu za obranu od interkontinentalnih raketa.

Protuzračni sistemi IRIS T pokrivaju kratke domete do oko 15 km, Patriot srednje domete do oko 50 km - zajedno štite visine do približno 50 km.

S druge strane, Arrow 3 štiti i od dalekometnih i visoko letećih prijetnji. Može presretati rakete na visinama do 100 km i ima domet do 2.400 km.

Ova tri sistema zajedno čine višeslojnu proturaketnu odbranu.

Tehnološki se sistem Arrow 3 smatra najboljim, ali mu je cijena visoka: procjenjuje se da jedna presretačka raketa košta oko 3 miliona eura. Patriot i IRIS T znatno su jeftiniji i mogu se rasporediti u većem broju u izvanrednim situacijama.

Direktni sudar

Arrow 3 funkcionira po takozvanom načelu „pogodi da ubiješ” (Hit to Kill): napadačka raketa ne uništava se eksplozivom, već direktnim sudarom. Presretačka raketa pogađa napadačku raketu na putanji leta prije nego što ponovno uđe u Zemljinu atmosferu.

To stvara manje krhotina nego eksplozija i povećava sigurnost nad naseljenim područjima. Sistem zahtijeva precizno vođenje, a bojeva glava ima vlastite senzore za korekciju putanje u letu.

Kao i Patriot, i Arrow 3 sastoji se od tri glavne mobilne komponente: radara za rano i brzo otkrivanje putanje rakete, komandantong centra za analizu prijetnje i odlučivanje o presretanju te mobilne lansirne platforme za presretačke rakete.

Sistem je prvenstveno namijenjen za presretanje balističkih raketa - koje nakon lansiranja uglavnom prate putanju određenu gravitacijom. Raketa se ubrzava motorom, penje na velike visine, ponekad doseže i svemir, a zatim se ustremljuje na cilj.

Kontrola u startnoj fazi

Za razliku od krstarećih raketa, koje su aktivno vođene tokom cijelog leta, balističke rakete kontroliraju se samo u startnoj fazi.

One su teže za presretanje jer lete iznimno brzo, prelaze velike udaljenosti i penju se visoko u atmosferu. Moderni interkontinentalni sistemi, poput ruske rakete Sarmat, dostižu brzine od preko 20.000 km/h.

Prvi njemački Arrow 3 - nedaleko od Berlina

Prva lokacija sistema Arrow 3 je vojna zračna luka Holzdorf kod Schönewaldea, južno od Berlina, na granici tri pokrajine: Brandenburga, Saska Anhalta i Saske.

Tamo će se testirati osoblje, procedure i integracija u NATO ovu protuzračnu mrežu.