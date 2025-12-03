Nju Orleans na meti Trampa: Počela operacija hapšenja ilegalnih doseljenika

Savezni zvaničnici danas su saopćili da su američki imigracijski službenici pokrenuli operaciju hapšenja nedokumentiranih doseljenika u Nju Orleansu (New Orleans), čime je taj grad postao najnovija meta mjera pojačanog nadzora koje je naložio predsjednik Donald Tramp (Donald Trump).

Prema navodima Ministarstva unutrašnje sigurnosti Sjedinjenih Država (U.S. Department of Homeland Security), ova je operacija usmjerena prvenstveno na osobe s krivičnim dosjeima koje su bile puštene iz lokalnog pritvora zbog gradskih politika koje ograničavaju saradnju s federalnim organima zaduženim za provođenje imigracijskih zakona.

Sprovođenje sličnih akcija

Tramp je naredio sprovođenje sličnih akcija u brojnim gradovima pod demokratskim vodstvom širom Sjedinjenih Država, među kojima su Los Anđeles (Los Angeles), Čikago (Chicago) i Vašington (Washington D.C.), nastojeći povećati broj deportacija na rekordne nivoe.

Lokalni zvaničnici i brojni stanovnici gradova obuhvaćenih ovim mjerama izrazili su protivljenje, ističući da su agenti granične patrole i službe za imigraciju i carinu (ICE – Immigration and Customs Enforcement) privodili i one koji nisu imali krivičnih prijava, koristeći metode koje su, prema njihovim riječima, ugrožavale sigurnost zajednice.

Žena po imenu Ebi (Abby) kazala je da se njena porodica doselila iz Meksika prije dvadeset godina, ali da uprkos dugačkom boravku nisu uspjeli dobiti legalan status. Istakla je da je strahuje da bi je imigracijske vlasti mogle odvojiti od njenog desetogodišnjeg sina, koji je američki državljanin.

- Nismo svi kriminalci. Mi smo vrijedni ljudi koji ustaju rano, rade marljivo i bore se za svoje snove - naglasila je ona.

Operacija u Nju Orleansu, gradu s oko 384 hiljade stanovnika, kako se očekuje, trajat će do kraja godine, mada njen tačan obim još uvijek nije u potpunosti razjašnjen.

Ukinuta odluka

Prošlog mjeseca savezni sudija ukinuo je odluku iz 2013. godine kojom se ograničavala ovlast Policijske uprave Nju Orleansa da sarađuje u provođenju saveznih imigracijskih zakona.

Ipak, načelnica policije Nju Orleansa En Kirkpatrik (Anne Kirkpatrick) izjavila je krajem novembra da grad ne namjerava provoditi federalne imigracijske propise.

Ova akcija u Nju Orleansu uslijedila je nakon operacije granične patrole sprovedene u gradu Šarlot (Charlotte) u Sjevernoj Karolini.