Lopovi vojsci ukrali više od 20.000 metaka

Više od 20.000 metaka koji pripadaju Njemačkim oružanim snagama (Bundeswehr) ukradeno je iz kamiona koji je, prema navodima, bio parkiran preko noći na neosiguranom parkingu u blizini grada Burga (Burg).

Kako je potvrdilo Njemačko ministarstvo odbrane (Bundesministerium der Verteidigung) za Der Spiegel, pošiljku je prevozila civilna transportna firma kojoj je vojska povjerila dostavu. Kamion je, bez nadzora, ostavljen na parkingu industrijskog kompleksa, gdje je i došlo do krađe.

Iz vozila je nestalo nekoliko sanduka u kojima se nalazilo oko 10.000 metaka za pištolj, blizu 9.900 svjetlećih metaka za jurišne puške, kao i neodređen broj dimnih bombi.

Incident je otkriven tek narednog jutra, kada je vozač stigao u obližnju kasarnu radi isporuke. Tada su njemački vojnici uočili da je teretni dio kamiona imao jasne tragove nasilnog otvaranja.

Ministarstvo odbrane opisalo je ovu krađu kao izuzetno ozbiljan sigurnosni propust, naglašavajući da ovakva vrsta municije ne smije završiti u pogrešnim rukama. Portparol vojske rekao je za Der Spiegel da se incident shvata krajnje ozbiljno.