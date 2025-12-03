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NAKON SASTANKA

Sijarto: Mađarska neće slati novac Ukrajini, NATO potkopava mirovne napore Amerike

Naveo je i da će Mađarska, zajedno sa Slovačkom, taj plan osporiti pred Sudom pravde Evropske unije

Sijarto: Mađarska neće slati novac Ukrajini. AP

A. O.

3.12.2025

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Peter Szijjarto) poručio je da Mađarska neće slati ni oružje ni finansijska sredstva Ukrajini.

Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka kojem su prisustvovali ministri vanjskih poslova zemalja NATO-a, gdje se razgovaralo o prijedlogu Evropske unije da se Ukrajina finansira korištenjem zaplijenjene ruske imovine, kao i o mogućim koracima prema miru u toj zemlji.

Po okončanju sastanka, Sijarto je naglasio da je, kako je rekao, „brutalni ratni fanatizam zahvatio evropske članice NATO-a“, tvrdeći da ih takvo stanje zasljepljuje i onemogućava u donošenju razboritih odluka.

Optužio je države saveza da svojim postupcima podrivaju mirovne napore Donalda Trampa (Donald Trump), ističući da u potpunosti stoji uz američkog predsjednika.

Ranije tokom dana, šef mađarske diplomatije izjavio je da njegova zemlja ne može prihvatiti privremeni dogovor Evropske unije o postepenom ukidanju ruskog plina do 2027. godine, dogovor koji je jutros objavljen.

Naveo je i da će Mađarska, zajedno sa Slovačkom, taj plan osporiti pred Sudom pravde Evropske unije.

# NATO
# MAĐARSKA
# PETER SZIJJARTO
# UKRAJINA
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