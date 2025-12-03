Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Peter Szijjarto) poručio je da Mađarska neće slati ni oružje ni finansijska sredstva Ukrajini.

Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka kojem su prisustvovali ministri vanjskih poslova zemalja NATO-a, gdje se razgovaralo o prijedlogu Evropske unije da se Ukrajina finansira korištenjem zaplijenjene ruske imovine, kao i o mogućim koracima prema miru u toj zemlji.

Po okončanju sastanka, Sijarto je naglasio da je, kako je rekao, „brutalni ratni fanatizam zahvatio evropske članice NATO-a“, tvrdeći da ih takvo stanje zasljepljuje i onemogućava u donošenju razboritih odluka.

Optužio je države saveza da svojim postupcima podrivaju mirovne napore Donalda Trampa (Donald Trump), ističući da u potpunosti stoji uz američkog predsjednika.