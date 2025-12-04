Zelenski: Ukrajinska vojna putuje delegacija u SAD na pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) obratio se javnosti najavljujući da će najviša ukrajinska delegacija otputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi se nastavio pregovarački proces.

U sastavu delegacije, koju će u Vašingtonu (Washington) predstavljati ministar odbrane Rustem Umerov i načelnik Generalštaba Andrij Hnatov (Andrii Hnatov), predviđeni su razgovori s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Zelenski je naveo da u narednim danima očekuje informacije o ovakvim susretima i kontaktima, bilo da se odvijaju lično ili putem telefona, dodajući da su svi partneri u stalnoj komunikaciji međusobno i s Ukrajinom.