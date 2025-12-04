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ZA USPOSTAVLJANJE MIRA

Zelenski: Ukrajinska vojna putuje delegacija u SAD na pregovore

Danas je jasno da postoji stvarna mogućnost da se rat okonča, ali diplomatski napori moraju biti praćeni dodatnim pritiskom na Rusiju, kaže Zelenski

Zelenski: Ukrajinska vojna putuje delegacija u SAD na pregovore. Platforma X

A. O.

4.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) obratio se javnosti najavljujući da će najviša ukrajinska delegacija otputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi se nastavio pregovarački proces.

U sastavu delegacije, koju će u Vašingtonu (Washington) predstavljati ministar odbrane Rustem Umerov i načelnik Generalštaba Andrij Hnatov (Andrii Hnatov), predviđeni su razgovori s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Zelenski je naveo da u narednim danima očekuje informacije o ovakvim susretima i kontaktima, bilo da se odvijaju lično ili putem telefona, dodajući da su svi partneri u stalnoj komunikaciji međusobno i s Ukrajinom.

Istakao je da pregovori koji se vode u Floridi i Ženevi za sada teku povoljno te da Ukrajina aktivno učestvuje u procesima koji će u velikoj mjeri oblikovati njenu budućnost.

- Dostojanstven mir može biti postignut jedino ako se uvaže interesi Ukrajine. Danas je jasno da postoji stvarna mogućnost da se rat okonča, ali diplomatski napori moraju biti praćeni dodatnim pritiskom na Rusiju. Uspjeh zavisi upravo od te kombinacije — konstruktivna diplomatija zajedno s pritiskom na agresora. Obje komponente rade u korist mira - zaključio je Zelenski.

# SAD
# VOLODYMYR ZELENSKY
# RUSIJA
# UKRAJINA
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