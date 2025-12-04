Epstinova saradnica traži puštanje iz zatvora: Zastupat će se sama

Bivša saradnica Džefrija Esptina (Jeffrey Epstein), Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) koja je osuđena za sudjelovanje u njegovom lancu seksualne trgovine ljudima, planira ponovno zatražiti od suca da je pusti iz zatvora gdje služi 20-godišnju kaznu. Prema novom sudskom podnesku, Maksvel namjerava pokrenuti novi pravni postupak za svoje oslobađanje, piše CNN. U pismu podnesenom sucu u srijedu, advokat Dejvid Oskar Markus (David Oscar) naveo je kako će bivša pripadnica britanskog visokog društva uskoro podnijeti peticiju habeas corpus. Zanimljivo je da Maksvel zahtjev planira podnijeti "pro se", što znači da će se u postupku zastupati sama, bez pomoći advokata.

Upozorenje advokata Markus je o namjerama svoje klijentice obavijestio suca kao odgovor na zahtjev Ministarstva pravosuđa za objavom transkripata velike porote. Iako je naveo da Maksvel "ne zauzima stav" o tom pitanju, upozorio je da bi objava mogla naštetiti njenim šansama. - Objavljivanje materijala velike porote iz njezinog slučaja, koji sadrže neprovjerene i nedokazane optužbe, stvorilo bi neprimjerenu predrasudu toliko ozbiljnu da bi isključilo mogućnost poštenog ponovnog suđenja ako peticija habeas corpus gospođe Maksvel uspije - napisao je Markus.