Epstinova saradnica traži puštanje iz zatvora: Zastupat će se sama

Bivša saradnica Džefrija Esptina (Jeffrey Epstein), Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) koja je osuđena za sudjelovanje u njegovom lancu seksualne trgovine ljudima, planira ponovno zatražiti od suca da je pusti iz zatvora gdje služi 20-godišnju kaznu.
Prema novom sudskom podnesku, Maksvel namjerava pokrenuti novi pravni postupak za svoje oslobađanje, piše CNN.
U pismu podnesenom sucu u srijedu, advokat Dejvid Oskar Markus (David Oscar) naveo je kako će bivša pripadnica britanskog visokog društva uskoro podnijeti peticiju habeas corpus. Zanimljivo je da Maksvel zahtjev planira podnijeti "pro se", što znači da će se u postupku zastupati sama, bez pomoći advokata.
Upozorenje advokata
Markus je o namjerama svoje klijentice obavijestio suca kao odgovor na zahtjev Ministarstva pravosuđa za objavom transkripata velike porote.
Iako je naveo da Maksvel "ne zauzima stav" o tom pitanju, upozorio je da bi objava mogla naštetiti njenim šansama.
- Objavljivanje materijala velike porote iz njezinog slučaja, koji sadrže neprovjerene i nedokazane optužbe, stvorilo bi neprimjerenu predrasudu toliko ozbiljnu da bi isključilo mogućnost poštenog ponovnog suđenja ako peticija habeas corpus gospođe Maksvel uspije - napisao je Markus.
Povlašteni tretman?
Nije precizirano na kojim će osnovama Maxwell tražiti puštanje, a njezin advokat nije bio dostupan za komentar. Ovaj pravni potez uslijedio je nedugo nakon što je Vrhovni sud odbio njezinu žalbu na osuđujuću presudu i izrečenu kaznu.
Maksvel je osuđena 2021. godine za seksualnu trgovinu maloljetnicama. Prvobitno je bila smještena u zatvoru niske sigurnosti u Tallahasseeju na Floridi, no ovog je ljeta premještena u manje restriktivan zatvor minimalne sigurnosti u Teksasu. Taj je premještaj izazvao kontroverze i pitanja o tome je li dobila povlašteni tretman.
Ovaj slučaj odvija se u vrijeme pojačanog pritiska na objavu svih dokumenata vezanih uz istrage o Epstinu i Maksvel. Nakon višemjesečnog odbijanja, Donald Tramp (Trump) je prošlog mjeseca potpisao zakon koji nalaže objavu zapisa u roku od 30 dana.
Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od sudaca koji nadziru slučajeve da odobre objavu transkripata velike porote, financijskih zapisa, putnih dokumenata i bilješki iz razgovora sa žrtvama. Advokati Epstinove ostavštine poručili su sucu kako se ne protive objavi, pod uvjetom da se zaštite lični podaci žrtava.