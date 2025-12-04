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LETOVI OTKAZANI

Japan pogodile obilne sniježne padavine: Paraliziran saobraćaj, brojne nesreće

Meteorolozi su pozvali stanovnike da budu oprezni

Sniježne padavine u Japanu. The Globe and Mail

Dž. R.

4.12.2025

Japan su pogodile obilne snježne padavine zbog čega je  paraliziran cestovni i zračni saobraćaj.

U prefekturi Aomori gdje je ujutru palo 13 centimetara snijega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hyogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izvještaju japanske televizije NTV, prenosi Reuters.

Lokalni vozovi u prefekturi Aomori također su obustavili prometovanje zbog snijega i jakih vjetrova.

Između srijede navečer i četvrtka ujutro, u prefekturi Miyagi dogodilo se 13 nesreća uzrokovanih klizanjem vozila.

Meteorolozi su pozvali stanovnike da budu oprezni zbog poremećaja u saobraćaju i drugih mogućih opasnosti koje bi obilne snježne padavine mogle donijeti.

# SNIJEG
# JAPAN
# MEĆAVA
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