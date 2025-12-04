Japan pogodile obilne sniježne padavine: Paraliziran saobraćaj, brojne nesreće

Japan su pogodile obilne snježne padavine zbog čega je paraliziran cestovni i zračni saobraćaj.
U prefekturi Aomori gdje je ujutru palo 13 centimetara snijega, letovi koji povezuju prefekture Aomori i Hyogo otkazani su zbog loše vidljivosti, prema izvještaju japanske televizije NTV, prenosi Reuters.
Lokalni vozovi u prefekturi Aomori također su obustavili prometovanje zbog snijega i jakih vjetrova.
Između srijede navečer i četvrtka ujutro, u prefekturi Miyagi dogodilo se 13 nesreća uzrokovanih klizanjem vozila.
Meteorolozi su pozvali stanovnike da budu oprezni zbog poremećaja u saobraćaju i drugih mogućih opasnosti koje bi obilne snježne padavine mogle donijeti.