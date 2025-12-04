Kripto prevaranti mučeni do smrti u Dubaiju: Bili prisiljeni da se gledaju tokom torture

Kripto prevaranti Roman Novak i njegova supruga Anna koji su osuđeni za svoje prevare, bili su prisiljeni gledati jedno drugo dok su ih otmičari mučili do smrti, objavili su ruski mediji.
Prema ruskim istražiteljima, kriminalci su ih pokušali natjerati da im predaju šifre za pristup svom bogatstvu procijenjenom na preko 430 miliona eura. Par je nestao 2. oktobra, nakon što su ih otmičari, predstavljajući se kao potencijalni investitori, namamili u resort Hatta, oko 130 kilometara od Dubaija.
Pronalazak tijela
Posljednji signali njihovih mobitela zabilježeni su u blizini planina Hajar, na granici s Omanom. Upravo na tom području policija je kasnije pronašla njihove posmrtne ostatke. Ruski mediji otkrivaju da je par bio mučen jedno pred drugim, dok su otmičari pokušavali doći do kodova za njihove kripto novčanike. Kada su im kodovi napokon dani, otkriveno je da su računi navodno prazni.
Nakon ubistva, njihova tijela bila su zamotana u vreće. Otmičari su potom koristili industrijska otapala kako bi ubrzali raspadanje tijela i uklonili DNK tragove.
Istraga je počela kada je porodica prijavila njihov nestanak policiji u Dubaiju i iznijela sumnju da su oteti. Nedugo nakon otmice, Novak je poslao poruku nekim svojim kontaktima, tvrdeći da je “zaglavio u planinama na granici s Omanom” i da mu hitno treba 170.000 eura. Ubrzo nakon toga više nije bilo nikakvog kontakta s parom.
Istražitelji vjeruju da su otmičari namjerno uključivali njihove telefone na različitim lokacijama - u Hatti, Omanu i Cape Townu - kako bi zavarali potragu.
Uhapšeni Rusi
Zbog sumnje na umiješanost u otmicu i ubistva, u Sankt Peterburgu su nakon povratka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uhapšeni trojica ruskih državljana: bivši policajac Konstantin Šaht, Jurij Šaripov i Vladimir Dalekin.
Prema navodima istražitelja, Šaripov i Dalekin priznali su krivnju, dok Šaht, imenovan kao jedan od glavnih osumnjičenika, negira optužbe. Svoj trojici određen je pritvor do 28. decembra, dok se istraga nastavlja u Rusiji i Emiratima.
- Istraga je utvrdila da su ubice imale saučesnike koji su pomogli organizirati otmicu. Unajmili su automobile i prostore gdje su dvije žrtve držane silom. Nakon ubistva, počinitelji su se riješili noževa i ličnih stvari žrtava - rekla je Svetlana Petrenko iz Ruskog istražnog odbora.
Objavljena je i dramatična snimka hapšenja na kojoj se vidi kako teško naoružani specijalci upadaju u zgradu i privode osumnjičene u Sankt Peterburgu te u Stavropoljskoj i Krasnodarskoj regiji.
Kripto milioni
Vjeruje se da je motiv ubistva isključivo financijski, povezan s Novakovim poslovima s kriptovalutama. Roman Novak je 2020. godine u Rusiji osuđen na šest godina zatvora zbog velike prevare, no preselio se u UAE nakon što mu je odobren uvjetni otpust.
Tamo je pokrenuo kripto aplikaciju Fintopio, putem koje je navodno prikupio 430 miliona eura ulaganja prije nego što je ponovno optužen za prevaru investitora. Upravo taj iznos otmičari su pokušali oteti.
Prije nestanka, Novak je bio pod istragom zbog navodne krađe 43 miliona funti od ulagača.
Par je bio poznat po luksuznom načinu života, a Novak se često hvalio vezama s bogatim ljudima, uključujući Pavela Durova, milijardera i vlasnika društvene mreže Telegram.
Ruski dužnosnici navode kako bi moglo uslijediti još hapšenja.