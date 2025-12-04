Kripto prevaranti mučeni do smrti u Dubaiju: Bili prisiljeni da se gledaju tokom torture

Kripto prevaranti Roman Novak i njegova supruga Anna koji su osuđeni za svoje prevare, bili su prisiljeni gledati jedno drugo dok su ih otmičari mučili do smrti, objavili su ruski mediji.

Prema ruskim istražiteljima, kriminalci su ih pokušali natjerati da im predaju šifre za pristup svom bogatstvu procijenjenom na preko 430 miliona eura. Par je nestao 2. oktobra, nakon što su ih otmičari, predstavljajući se kao potencijalni investitori, namamili u resort Hatta, oko 130 kilometara od Dubaija.

Pronalazak tijela

Posljednji signali njihovih mobitela zabilježeni su u blizini planina Hajar, na granici s Omanom. Upravo na tom području policija je kasnije pronašla njihove posmrtne ostatke. Ruski mediji otkrivaju da je par bio mučen jedno pred drugim, dok su otmičari pokušavali doći do kodova za njihove kripto novčanike. Kada su im kodovi napokon dani, otkriveno je da su računi navodno prazni.

Nakon ubistva, njihova tijela bila su zamotana u vreće. Otmičari su potom koristili industrijska otapala kako bi ubrzali raspadanje tijela i uklonili DNK tragove.

Istraga je počela kada je porodica prijavila njihov nestanak policiji u Dubaiju i iznijela sumnju da su oteti. Nedugo nakon otmice, Novak je poslao poruku nekim svojim kontaktima, tvrdeći da je “zaglavio u planinama na granici s Omanom” i da mu hitno treba 170.000 eura. Ubrzo nakon toga više nije bilo nikakvog kontakta s parom.

Istražitelji vjeruju da su otmičari namjerno uključivali njihove telefone na različitim lokacijama - u Hatti, Omanu i Cape Townu - kako bi zavarali potragu.