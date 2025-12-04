UN usvojile rezoluciju o povratku ukrajinske djece iz Rusije

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se od Rusije traži da osigura povratak sve ukrajinske djece prisilno premještene ili deportirane tokom rata u Ukrajini.

Rezoluciju je usvojila 91 država članica Opće skupštine UN-a, uključujući Sjedinjene Države, uz 57 suzdržanih glasova, a Rusija i 11 drugih zemalja glasale su protiv, javlja Reuters.

Sljedeće zemlje glasale su protiv: Bjelorusija, Burkina Faso, Burundi, Kuba, DR Kongo, Eritreja, Mali, Nikaragva, Niger, Rusija i Sudan.

Rusija je pozvala da se rezolucija, koju su sastavile Ukrajina, Kanada i Evropska unija, ne usvoji.

- Svaki glas za rezoluciju je podrška lažima, ratu i sukobima. Svaki glas protiv je glas za mir - poručila je zamjenica ruskog ambasadora pri UN Marija Zabolotskaja Općoj skupštini uoči glasovanja.

Rezolucije Opće skupštine nisu obavezujuće. Prva dama SAD Melania Tramp (Trump) izjavila je u oktobru da je u "otvorenoj komunikaciji" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da su neka djeca vraćena svojim porodicama i da će ih uskoro biti vraćeno još.

Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je nalog za hapšenje Putina u martu 2023., optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine, što je potez koji je Rusija odbacila kao "skandalozan i neprihvatljiv".

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu desetaka hiljada djece i njihovo prebacivanje u Rusiju ili na teritorij koji je okupirala Rusija bez pristanka njihovih porodica ili skrbnika. Moskva je prethodno izjavila da ruska vojska "štiti ranjivu djecu od ratnih zona".