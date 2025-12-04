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OPĆA SKUPŠTINA

UN usvojile rezoluciju o povratku ukrajinske djece iz Rusije

Protiv je glasalo 11 zemalja

Rezultati glasanja. UN

Dž. R.

4.12.2025

Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se od Rusije traži da osigura povratak sve ukrajinske djece prisilno premještene ili deportirane tokom rata u Ukrajini.

Rezoluciju je usvojila 91 država članica Opće skupštine UN-a, uključujući Sjedinjene Države, uz 57 suzdržanih glasova, a Rusija i 11 drugih zemalja glasale su protiv, javlja Reuters.

Sljedeće zemlje glasale su protiv: Bjelorusija, Burkina Faso, Burundi, Kuba, DR Kongo, Eritreja, Mali, Nikaragva, Niger, Rusija i Sudan.

Rusija je pozvala da se rezolucija, koju su sastavile Ukrajina, Kanada i Evropska unija, ne usvoji. 

- Svaki glas za rezoluciju je podrška lažima, ratu i sukobima. Svaki glas protiv je glas za mir - poručila je zamjenica ruskog ambasadora pri UN Marija Zabolotskaja Općoj skupštini uoči glasovanja.

Rezolucije Opće skupštine nisu obavezujuće. Prva dama SAD Melania Tramp (Trump) izjavila je u oktobru da je u "otvorenoj komunikaciji" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da su neka djeca vraćena svojim porodicama i da će ih uskoro biti vraćeno još.

Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je nalog za hapšenje Putina u martu 2023., optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine, što je potez koji je Rusija odbacila kao "skandalozan i neprihvatljiv".

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu desetaka hiljada djece i njihovo prebacivanje u Rusiju ili na teritorij koji je okupirala Rusija bez pristanka njihovih porodica ili skrbnika. Moskva je prethodno izjavila da ruska vojska "štiti ranjivu djecu od ratnih zona".

# UN
# DJECA
# RUSIJA
# REZOLUCIJA
# UKRAJINA
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