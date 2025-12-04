Gori ključni ruski naftovod, ukrajinski udar nije stigao iz zraka...

Nedavno je odjeknula još jedna eksplozija na ruskom naftovodu Družba, potvrdili su izvori iz ukrajinske Vojne obavještajne službe (HUR) za Kyiv Post. Napad se, prema navodima, dogodio u blizini mjesta Kazinski Viselki na dionici naftovoda Taganrog-Lipetsk, a izazvan je daljinski aktiviranom eksplozivnom napravom, piše Kyiv Post.

Zapaljive smjese

Funkcioner HUR-a upoznat s operacijom pojasnio je kako je naprava bila opremljena i zapaljivim smjesama kako bi se pojačao požar. Nedugo nakon snažne eksplozije, lokalno stanovništvo prijavilo je bljeskove svjetlosti, a snimke i poruke su se u roku od nekoliko minuta pojavile na regionalnim društvenim mrežama.

Naftovod Družba, jedan od najvećih na svijetu, ključan je za transport ruske sirove nafte u nekoliko zemalja Europske unije. Unatoč sankcijama, dijelovi naftovoda i dalje su u funkciji, omogućujući Moskvi da ostvaruje milijarde prihoda kojima podupire svoju vojnu kampanju u Ukrajini.

Izvještaj o napadu dolazi u trenutku kada Kijev pojačava svoju kampanju protiv ruske naftne infrastrukture. Posljednjih sedmica na meti u Crnom moru našli su se i naftni tankeri koji pokušavaju izbjeći sankcije. Izvor iz obavještajne službe poručio je da će se napadi na rusku naftnu infrastrukturu nastaviti sve dok ona financira ratne napore Moskve.

"Ruska naftna mreža, koja financira državu agresora i njezin vojno-industrijski kompleks, nastavit će gorjeti dok neprijatelj ne prestane napadati Ukrajinu", izjavila je osoba upoznata s operacijom.

Ponovljeni napadi na naftovod

Ovo nije prvi napad na ovaj strateški važan naftovod. Ukrajina je 22. augusta napala najveću rusku naftnu crpnu stanicu u sklopu sistema Družba, smještenu u gradu Uneča u Brjanskoj oblasti. Uneča, koja se nalazi četrdesetak kilometara od ukrajinske granice, najveće je čvorište sustava Družba i igra ključnu ulogu u opskrbi ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

Taj je napad izazvao oštru reakciju mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa, koji ga je osudio i time dodatno zaoštrio diplomatske odnose između Kijeva i Budimpešte. "Stigla je vijest da je naftovod Družba na rusko-bjeloruskoj granici ponovno napadnut - po treći put u kratkom vremenskom razdoblju. Opskrba sirovom naftom Mađarske ponovno je zaustavljena."