Putin kaže da će Rusija preuzeti cijeli Donbas: Vojno ili na drugi način

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u danas objavljenom intervjuu da će Rusija preuzeti punu kontrolu nad ukrajinskim Donbasom silom, ukoliko se ukrajinske snage ne povuku - što je Kijev potpuno odbacio.

Posla desetine hiljada vojnika u Ukrajinu

Putin je poslao desetine hiljada vojnika u Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina sukoba između proruskih separatista i ukrajinskih snaga u Donbasu, koji obuhvata oblasti Donjeck i Lugansk.

"Ili ćemo ovu teritoriju osloboditi oružanom silom, ili će se ukrajinske trupe povući", rekao je Putin za India Today uoči posjete Nju Delhiju, prema snimku koji je prikazala ruska državna televizija.

Agencija Rojters prenosi da Ukrajina poručuje da ne želi da poklanja Rusiji svoju teritoriju koju Moskva nije uspjela da osvoji na bojnom polju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Moskva ne smije biti nagrađena za rat koji je sama započela.

Rusija trenutno kontroliše 19,2 odsto teritorije Ukrajine, uključujući Krim, koji je anektirala 2014. godine, cijelu Lugansku oblast, više od 80 odsto Donjecke oblasti, oko 75 odsto Hersonske i Zaporoške oblasti, kao i manje dijelove oblasti Harkov, Sumi, Mikolajev i Dnjipropetrovsk.

Oko 5.000 kvadratnih kilometara Donjecka ostaje pod ukrajinskom kontrolom.

Kontrola nad Donbasom

U razgovorima sa Sjedinjenim Državama o konturama mogućeg mirovnog dogovora za okončanje rata, Rusija je više puta naglašavala da želi kontrolu nad cijelim Donbasom - i da bi SAD trebalo neformalno da priznaju rusku kontrolu, podsjeća Rojters.

Rusija je 2022. godine proglasila da su ukrajinske oblasti Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje sada dio Rusije, nakon referenduma koje su Zapad i Kijev odbacili kao farsu. Većina država i dalje te oblasti - kao i Krim - smatra dijelom Ukrajine.

Putin je u utorak u Kremlju primio američke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, te je rekao da je Rusija prihvatila neke američke prijedloge o Ukrajini i da bi razgovori trebalo da se nastave.

Ruska državna agencija RIA prenijela je Putinovu izjavu da je sastanak sa Vitkofom i Kušnerom bio "veoma koristan" i da se zasnivao na prijedlozima o kojima su on i predsjednik Donald Tramp razgovarali na Aljasci u avgustu.