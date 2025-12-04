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POKRENUTA ISTRAGA

Nakon što je osumnjičena za pronevjeru novca Evropske unije: Federika Mogerini podnijela ostavku

Imam potpuno povjerenje u pravosudne institucije i vjerujem da će se potvrditi ispravnost postupanja Koledža, poručila je Mogerini

Federika Mogerini. EU

A. O.

4.12.2025

Bivša visokorangirana zvaničnica Evropske unije, Federika Mogerini (Federica Mogherini), koja je obavljala dužnost rektorice Evropskog koledža, podnijela je ostavku na tu akademsku poziciju nakon što je protiv nje pokrenuta istraga od strane Evropskog tužilaštva.

Nakon sastanka Izvršnog odbora fakulteta u četvrtak, Mogerini je izjavila:

- Poštujući najviši nivo strogoće i pravičnosti koji sam uvijek nastojala primjenjivati u svom radu, danas sam donijela odluku da odstupim sa pozicije rektorice - navela je ona.

Njena izjava uslijedila je samo dan nakon što je visoki zvaničnik EU, Stefano Sanino (Stefano Sannino), saopćio da će se krajem decembra penzionisati — kako je prvi prenio Euractiv — nakon što je i on označen kao osumnjičeni u istoj istrazi. Sanino je šef generalnog direktorata Evropske komisije za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Zaljev.

Istragom, koju vodi evropski tužilac, obuhvaćen je jednogodišnji ugovor dodijeljen Koledžu Evrope kroz tender za uspostavljanje nove akademije zadužene za obuku mladih nacionalnih diplomata i državnih službenika EU, koji bi u budućnosti predstavljali Evropu u inostranstvu.

Tužioci sumnjaju da su, između 2021. i 2022. godine, Koledž i diplomatska služba EU možda djelovali dogovoreno kako bi se nepropisno usmjerila sredstva EU prema tom projektu, uključujući i navodno ranije obavještavanje Koledža o tenderu koji je, barem formalno, bio otvoren univerzitetima širom Evrope.

Mogerini i dalje ima status nevinog lica tokom trajanja istrage.

- Imam potpuno povjerenje u pravosudne institucije i vjerujem da će se potvrditi ispravnost postupanja Koledža - poručila je Mogerini nakon što je puštena iz pritvora, dodajući da će u potpunosti sarađivati s nadležnim organima.

Ona obavlja dužnost rektorice Evropskog koledža od 2020. godine, upravljajući njegovim kampusima u Brižu, Varšavi i Tirani. Također je 2022. preuzela funkciju direktorice Diplomatske akademije, koju su vlade država članica EU 2024. učinile stalnom, uz godišnje finansiranje od 1,7 miliona eura.

# FEDERICA MOGHERINI
# STEFANO SANNINO
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