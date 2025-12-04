Nakon što je osumnjičena za pronevjeru novca Evropske unije: Federika Mogerini podnijela ostavku

Bivša visokorangirana zvaničnica Evropske unije, Federika Mogerini (Federica Mogherini), koja je obavljala dužnost rektorice Evropskog koledža, podnijela je ostavku na tu akademsku poziciju nakon što je protiv nje pokrenuta istraga od strane Evropskog tužilaštva.

Nakon sastanka Izvršnog odbora fakulteta u četvrtak, Mogerini je izjavila:

- Poštujući najviši nivo strogoće i pravičnosti koji sam uvijek nastojala primjenjivati u svom radu, danas sam donijela odluku da odstupim sa pozicije rektorice - navela je ona.

Njena izjava uslijedila je samo dan nakon što je visoki zvaničnik EU, Stefano Sanino (Stefano Sannino), saopćio da će se krajem decembra penzionisati — kako je prvi prenio Euractiv — nakon što je i on označen kao osumnjičeni u istoj istrazi. Sanino je šef generalnog direktorata Evropske komisije za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Zaljev.

Istragom, koju vodi evropski tužilac, obuhvaćen je jednogodišnji ugovor dodijeljen Koledžu Evrope kroz tender za uspostavljanje nove akademije zadužene za obuku mladih nacionalnih diplomata i državnih službenika EU, koji bi u budućnosti predstavljali Evropu u inostranstvu.