Putin: Rusija će preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskim Donbasom

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su njegovi petosatni razgovori s američkim posrednicima o okončanju rata u Ukrajini bili "nužni" i "korisni", ali i "težak posao", a neki od prijedloga bili su neprihvatljivi Kremlju.
Putin je u četvrtak razgovarao s televizijskim kanalom India Today prije posjete New Delhiju, a ruske državne novinske agencije Tass i RIA Novosti citirale su neke od Putinovih izjava.
Osim toga, rekao je da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas osim ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev odlučno odbio.
Putin je u februaru 2022. poslao desetke hiljada vojnika u Ukrajinu nakon osam godina borbi između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji se sastoji od Donjecke i Luganske regije.
- Ili ćemo osloboditi te teritorije silom oružja ili će ukrajinske trupe napustiti te teritorije - izjavio je Putin za India Today prije posjete New Delhiju, prema isječku prikazanom na ruskoj državnoj televiziji, prenosi Reuters.
Ukrajina tvrdi da ne želi Rusiji pokloniti vlastitu teritoriju koji Moskva nije uspjela osvojiti na bojnom polju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Moskva ne bi trebala biti nagrađena za rat koji je započela.