Putin: Rusija će preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskim Donbasom

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su njegovi petosatni razgovori s američkim posrednicima o okončanju rata u Ukrajini bili "nužni" i "korisni", ali i "težak posao", a neki od prijedloga bili su neprihvatljivi Kremlju.

Putin je u četvrtak razgovarao s televizijskim kanalom India Today prije posjete New Delhiju, a ruske državne novinske agencije Tass i RIA Novosti citirale su neke od Putinovih izjava.

Osim toga, rekao je da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas osim ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev odlučno odbio.