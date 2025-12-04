Procurio transkript evropskih lidera i Zelenskog o pregovorima SAD i Rusije: "Oni se igraju i s vama i s nama"

U telefonskom razgovoru u ponedjeljak učestvovali su Makron, njemački kancelar Fridrih Merc, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, finski predsjednik Aleksander Stub, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi, te su diskutovali o mirovnim pregovorima koje predvode SAD sa Kijevom i Moskvom.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron upozorio je da Sjedinjene Američke Države potencijalno mogu izdati Ukrajinu, navodi se u transkriptu razgovora evropskih lidera o strategijama zaštite Kijeva, koji je objavio njemački list Spiegel.

- Postoji mogućnost da će SAD izdati Ukrajinu po pitanju teritorija bez jasnoće o sigurnosnim garancijama - rekao je Makron, prema Spiegelu, dodajući da postoji "velika opasnost" za Zelenskog, prenosi briselski portal Politico.

Jelisejska palata nije odgovorila na zahtjev Politica da pruži komentar.

Spiegel je prenio da je Jelisejska palata u saopštenju negirala da je Makron koristio termin "izdaja".

- Predsjednik nije upotrijebio te riječi - navela je kancelarija predsjednika Francuske.

Briga evropskih lidera za Zelenskog

Merc je istakao da Zelenski mora biti "izuzetno oprezan u narednim danima".

- Oni se igraju i s vama i s nama - rekao je Merc, očigledno misleći na američke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta predsjednika SAD Donalda Trampa, koji su u utorak proveli pet sati u zatvorenim razgovorima sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Portparol Merca, Stefan Kornelijus, rekao je za Politico da iz principa ne potvrđuje niti komentariše dijelove razgovora.

Finski predsjednik Stub se, prema transkriptu, složio sa Mercom.

- Ne možemo ostaviti Ukrajinu i Volodimira same s tim ljudima - rekao je Stub, očigledno misleći na Vitkofa i Kušnera, a s tim se složio i Rute.

Rute je naglasio da se slaže sa Stubom da je nužno zaštititi Zelenskog.

I NATO je odbio komentarisati transkript.

Rusija ne odustaje od zahtjeva

Do razgovora je došlo nakon što je Trampova administracija predstavila mirovni plan u 28 tačaka, koji su sastavili ruski izaslanik Kiril Dmitrijev, Vitkof i Kušner. Ukrajina i evropski saveznici kritizirali su plan kao previše povoljan za Rusiju, što je pokrenulo dodatne pregovore u Ženevi.

Ti naknadni pregovori, u kojima su učestvovali evropski, ukrajinski i američki zvaničnici, rezultirali su ažuriranim planom od 19 tačaka, koji Rusija još nije prihvatila.