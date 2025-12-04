Melanija Tramp izjavila da je Rusija vratila sedmero djece porodicama u Ukrajini

Prva dama SAD-a Melanija Trump pozdravila je u četvrtak ono što je njen ured nazvao napretkom u povratku ukrajinske djece s porodicama koju je Rusija "otela", rekavši da je sedmero djece ponovo ujedinjeno sa svojim porodicama u Ukrajini.

- Pohvaljujem liderstvo i upornu diplomatiju Rusije i Ukrajine u nastojanju da se djeca i porodice ponovno ujedine. Njihova izgradnja mostova stvorila je opipljivo okruženje za saradnju - sidro za optimizam. Ova saradnja će nastaviti da pokreće proces naprijed kroz sljedeću fazu - rekla je prva dama u saopštenju.

- U bliskom partnerstvu, moj predstavnik i ja pružili smo humanitarnu podršku Sjedinjenih Država kako bismo poboljšali ishod inicijative za ponovno ujedinjenje. Nadam se da će, u konačnici, naši kolektivni napori dovesti do šire regionalne stabilnosti - dodala je Tramp.

U oktobru je objavila da je uspostavila liniju direktne komunikacije s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u vezi sa sudbinom ukrajinske djece odvedene u Rusiju tokom njenog rata protiv Ukrajine, rekavši tada da je osmero djece ponovo ujedinjeno sa svojim porodicama.