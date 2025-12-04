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PRVA DAMA SAD

Melanija Tramp izjavila da je Rusija vratila sedmero djece porodicama u Ukrajini

Pohvaljujem liderstvo i upornu diplomatiju Rusije i Ukrajine u nastojanju da se djeca i porodice ponovno ujedine, rekla je

Melanija Tramp. AP

Anadolija

4.12.2025

Prva dama SAD-a Melanija Trump pozdravila je u četvrtak ono što je njen ured nazvao napretkom u povratku ukrajinske djece s porodicama koju je Rusija "otela", rekavši da je sedmero djece ponovo ujedinjeno sa svojim porodicama u Ukrajini.

- Pohvaljujem liderstvo i upornu diplomatiju Rusije i Ukrajine u nastojanju da se djeca i porodice ponovno ujedine. Njihova izgradnja mostova stvorila je opipljivo okruženje za saradnju - sidro za optimizam. Ova saradnja će nastaviti da pokreće proces naprijed kroz sljedeću fazu - rekla je prva dama u saopštenju.

- U bliskom partnerstvu, moj predstavnik i ja pružili smo humanitarnu podršku Sjedinjenih Država kako bismo poboljšali ishod inicijative za ponovno ujedinjenje. Nadam se da će, u konačnici, naši kolektivni napori dovesti do šire regionalne stabilnosti - dodala je Tramp.

U oktobru je objavila da je uspostavila liniju direktne komunikacije s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u vezi sa sudbinom ukrajinske djece odvedene u Rusiju tokom njenog rata protiv Ukrajine, rekavši tada da je osmero djece ponovo ujedinjeno sa svojim porodicama.

- Mnogo se toga dogodilo otkako je predsjednik Putin primio moje pismo prošlog augusta, odgovorio je pismom, signalizirajući spremnost da se direktno angažuje sa mnom i iznijevši detalje u vezi s ukrajinskom djecom koja žive u Rusiji - rekla je.

- I od tada, predsjednik Putin i ja imamo otvoren kanal komunikacije u vezi s dobrobiti ove djece - dodala je.

Američki predsjednik Donald Tramp je u augustu lično uručio "pismo mira" prve dame Putinu kada su se njih dvojica sastali na Aljasci.

Nakon Melanijinog pisma, Olena Zelenska, supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, zahvalila se prvoj dami što je skrenula pažnju na krizu u zemlji.

# MELANIA TRUMP
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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