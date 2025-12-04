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DIM IZNAD GRADA

Izrael ponovo granatirao južni Liban, na meti stambeni objekti

Za sada nema informacija o mogućim žrtvama

Izrael ponovo granatirao južni Liban. Platforma X

A. O.

4.12.2025

Izraelska vojska izvela je napad na jug Libana. Na snimcima koje je objavio Reuters vidi se dim iznad grada Jbaa, kao i ruševine koje je napad ostavio za sobom.

Izraelska vojska je saopćila da je gađala ciljeve u dva grada na jugu Libana, nakon što je prethodno naredila evakuaciju dvije zgrade za koje tvrdi da ih koriste pripadnici Hezbolaha.

Sat nakon početnog upozorenja, glasnogovornik vojske izdao je novo obavještenje u kojem se stanovnicima zgrada u još dva druga grada nalaže da napuste te objekte.

Za sada nema informacija o mogućim žrtvama.

Ovi napadi dogodili su se dan nakon što su Izrael i Liban uputili civilne izaslanike u odbor koji nadgleda krhko primirje dogovoreno prije godinu dana, a za čije kršenje obje strane međusobno upiru prstom.

Izaslanici bi, prema navodima obje strane, trebali proširiti opseg pregovora između dugogodišnjih protivnika.

# IZRAEL
# LIBAN
# IZRAELSKA VOJSKA
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