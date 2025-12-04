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Izraelska vojska izvela napade na jug Libana, na meti stambeni objekti

Izraelska vojska saopćila je da je gađala ciljeve u dva južnolibanska grada nakon što je naredila evakuaciju dviju zgrada

Izraelska vojska izvela napade na jug Libana - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

4.12.2025

Izraelska vojska izvela je napad na jug Libana. Na snimcima koje je objavila Anadolija vidi se dim iznad grada Jbaa, kao i ruševine koje je napad ostavio iza sebe.

Izraelska vojska saopćila je da je gađala ciljeve u dva južnolibanska grada nakon što je naredila evakuaciju dviju zgrada za koje tvrdi da ih koriste militanti Hezbolaha.

Sat vremena nakon prvog upozorenja, glasnogovornik vojske izdao je dodatno obavještenje u kojem se stanovnicima zgrada u dva druga grada nalaže da napuste te prostorije.

Za sada nema informacija o potencijalnim žrtvama.

Napadi su uslijedili dan nakon što su Izrael i Liban poslali civilne izaslanike u odbor koji nadgleda krhko primirje dogovoreno prije godinu dana, za koje su se obje strane međusobno optužile da ga krše.

Izaslanici bi trebali proširiti opseg razgovora između dugogodišnjih protivnika, saopćile su obje strane.

# IZRAEL
# LIBAN
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