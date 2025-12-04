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NAKON PUTINOVIH RIJEČI

Kadirov zaprijetio Evropi: Spremni smo za rat, čekamo naredbu i sve će završiti brzo

Nećemo se ni najmanje ustručavati, Vladimire Vladimiroviču. Čekamo naredbu, naveo je Kadirov

Kadirov zaprijetio Evropi. Platforma X

A. O.

4.12.2025

Lider Čečenije Ramzan Kadirov poručio je kako su njegove snage spremne za rat s Evropom ukoliko to naredi predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Kadirov je u poruci objavljenoj na Telegramu bez zadrške podržao Putinove posljednje izjave o mogućem sukobu.

- Nećemo se ni najmanje ustručavati, Vladimire Vladimiroviču. Čekamo naredbu. Sve će se završiti vrlo brzo i sigurno ne u korist onih koji su odlučili pokrenuti rat protiv Rusije. Imam jedno pitanje, Vladimire Vladimiroviču: ako sve ovo počne, nećete se uvrijediti na nas ako se odmah dobrovoljno ispričaju - napisao je Kadirov.

Kadirova reakcija uslijedila je nakon što je Putin na investicijskom forumu u Moskvi izjavio da se Rusija "ne sprema ratovati s Evropom", ali je i dodao da je zemlja "spremna odmah" ako evropske države pokrenu sukob.

Putin je ponovio da Evropa "treba biti svjesna posljedica" te tvrdio da "Zapad prijeti Rusiji".

NATO je brzo odgovorio na Putinove poruke. Generalni sekretar Mark Rutte poručio je da je savez spreman i voljan braniti svaku svoju članicu, naglašavajući da NATO neće dozvoliti nikakav napad na svoj teritorij. Iz nekoliko evropskih prijestolnica također su stigle reakcije, u kojima se odbacuju tvrdnje da Evropa planira bilo kakav sukob s Rusijom, ocjenjujući Putinove navode kao potpuno neutemeljene.

Ramzan Kadirov, koji od 2007. godine vodi Čečeniju, važi za jednog od najvjernijih Putinovih saveznika. Na vlast je došao nakon atentata na svog oca Ahmata Kadirova, bivšeg predsjednika Čečenije.

Tokom godina izgradio je moćan sigurnosni aparat i specijalne jedinice poznate kao "kadirovci", koje su direktno pod njegovom kontrolom. Njegovi borci učestvovali su u brojnim operacijama, uključujući slanje hiljada pripadnika u rat u Ukrajini.

Kadirov je poznat po agresivnoj i ratobornoj retorici, kojom redovno ističe potpunu lojalnost Moskvi. 

Njegova posljednja poruka još jednom podcrtava ulogu koju ima u ruskoj politici – kao glasnik najtvrđe linije Kremlja, posebno u trenucima kada se odnosi Rusije i Zapada dodatno zaoštravaju.

# RAMZAN KADIROV
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# ČEČENIJA
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