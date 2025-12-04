Hercog pozdravio odluku o Eurosongu: "Izrael zaslužuje biti na svakoj pozornici"

- Izrael zaslužuje da bude predstavljen na svakoj sceni širom svijeta, to je cilj kojem sam u potpunosti i aktivno posvećen - poručio je Hercog.

Izraelski predsjednik Isak Hercog (Isaac Herzog), koji je bio uključen u napore da Izraelu bude omogućeno učešće na Eurosongu, pozdravio je odluku Evropske radiodifuzne unije (EBU).

Istakao je da mu je drago što će Izrael ponovo biti dio takmičenja te izrazio nadu da će Eurosong ostati manifestacija koja promoviše kulturu, muziku, prijateljstvo među narodima i međusobno razumijevanje.

Hercog je zahvalio svim "prijateljima koji su branili pravo Izraela da nastavi doprinositi i takmičiti se na Eurosongu".

- Ova odluka pokazuje solidarnost, drugarstvo i saradnju, te jača duh bliskosti između nacija kroz kulturu i muziku - dodao je.