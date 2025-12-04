DR Kongo i Ruanda potpisali mirovni sporazum uz posredovanje SAD

Demokratska Republika Kongo i Ruanda u četvrtak su potpisali historijski mirovni i ekonomski sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, čiji je cilj okončanje sukoba u nemirnom istočnom dijelu Konga.

- Danas se obavezujemo da zaustavimo decenije nasilja i krvoprolića i započnemo novo doba harmonije i saradnje između Demokratske Republike Kongo i Ruande - rekao je Donald Tramp uoči ceremonije potpisivanja u Vašingtonu, kojoj su prisustvovali predsjednik Konga Feliks Čisekedi (Felix Tshisekedi) i predsjednik Ruande Pol (Paul) Kagame.

Na pitanje novinara o tome kada će vojne trupe napustiti Kongo, Tramp je rekao: "Mislim da ćete to vidjeti vrlo brzo, i to vrlo, vrlo brzo."

Tramp je ocijenio da su Čisekedi i Kagame "sjajni lideri".

- Mislim da ćete vidjeti trenutne rezultate. Uvjeren sam da će se to i desiti - dodao je.

Sporazum je rezultat višesedmičnih diplomatskih pregovora koje je koordinisala Bijeća uz podršku State Departmenta, s fokusom na prekid oružanih sukoba i podsticanje ekonomske stabilizacije u regionu.

Mirovni okvir, kako je ranije navedeno u nacrtima pregovora, podrazumijeva i prestanak vatre, reviziju bezbjednosnih aranžmana i potencijalno uspostavljanje novih ekonomskih partnerstava u području bogatom mineralima koje je decenijama bilo pogođeno sukobima.

Zvaničnih komentara iz drugih međunarodnih institucija nije bilo uoči objavljivanja teksta.