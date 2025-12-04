Putin: Zelenski je nekad obećao žrtvovati karijeru zbog mira, Tramp iskreno želi okončati rat

Predsjednik Rusije Vladimir Putin komentarisao je za indijske medije namjere američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) u vezi s postizanjem mira u Ukrajini, opisujući ih kao iskrenu želju za završetak rata.
On je naglasio da Trampove ideje za okončanje sukoba u Ukrajini proizlaze i iz humanitarnih razloga, ali da sigurno postoje i ekonomski, sigurnosni i politički motivi.
- Imali smo osjećaj. I čak više od osjećaja. Nisam sumnjao da predsjednik Tramp ima iskrenu želju. Pa, nemojmo pričati o tome šta je uzrok tome, šta je diktiralo ovu iskrenu želju, ali ona sigurno postoji. Sjedinjene Države i predsjednik Tramp zaista imaju svoje razumijevanje zašto se rat mora završiti što je prije moguće - rekao je Putin.
Govoreći o dogovoru ukrajinske i američke delegacije da se predloženi paket od 28 tačaka za mirovne pregovore podijeli u četiri dijela, Putin je istakao da se zapravo radi o istih 27 tačaka.
- Kada je Zelenski došao na vlast, rekao je da će učiniti sve zarad mira. Da će žrtvovati sve, čak i svoju karijeru zarad mira. Ali, kao što možete vidjeti, sve izgleda drugačije. Baš kao i njegovi prethodnici, počeo se voditi ne ukrajinskim interesom, već interesima vrlo male grupe radikalnih nacionalista. I on u osnovi služi njihovim interesima - dodao je Putin.
Putin je, kao i ranije, iskoristio priliku da politički režim Volodimira Zelenskog okarakteriše neonacističkim, uz napomenu da, po njegovom mišljenju, nema razlike između ukrajinskog nacionalizma i neonacizma.