Putin: Zelenski je nekad obećao žrtvovati karijeru zbog mira, Tramp iskreno želi okončati rat

Predsjednik Rusije Vladimir Putin komentarisao je za indijske medije namjere američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) u vezi s postizanjem mira u Ukrajini, opisujući ih kao iskrenu želju za završetak rata. On je naglasio da Trampove ideje za okončanje sukoba u Ukrajini proizlaze i iz humanitarnih razloga, ali da sigurno postoje i ekonomski, sigurnosni i politički motivi.

- Imali smo osjećaj. I čak više od osjećaja. Nisam sumnjao da predsjednik Tramp ima iskrenu želju. Pa, nemojmo pričati o tome šta je uzrok tome, šta je diktiralo ovu iskrenu želju, ali ona sigurno postoji. Sjedinjene Države i predsjednik Tramp zaista imaju svoje razumijevanje zašto se rat mora završiti što je prije moguće - rekao je Putin. Govoreći o dogovoru ukrajinske i američke delegacije da se predloženi paket od 28 tačaka za mirovne pregovore podijeli u četiri dijela, Putin je istakao da se zapravo radi o istih 27 tačaka.