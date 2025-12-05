Trampova odluka o otpuštanju 250 ljudi blokirana na sudu

Sutkinja Okružnog suda u San Franciscu Susan Illston kazala je da su sindikati zaposlenika kao glavni argument u tužbi naveli da planirana rezanja radnih mjesta nisu dopuštena prema zakonu koji je Kongres usvojio prošlog mjeseca ne bi li zaustavio 43 dana dugu blokadu savezne vlade.

U četvrtak je na Okružnom sudu blokirana odluka američkog Ministarstva vanjskih poslova o otpuštanju oko 250 zaposlenika, što predstavlja korak unazad za predsjednika Donalda Trampa (Trump) i njegov plan masovnog otpuštanja državnih službenika.

Otpuštanja su trebala stupiti na snagu u petak. Spomenuti zakon onemogućuje provođenje otkaza prije 30. januara, no Trampova administracija u dopisu agencijama tvrdi da se on ne odnosi na planove o smanjenju radnih mjesta koja su najavljena prije početka blokade 1. oktobra.

To uključuje i oko 1.300 zaposlenika Ministarstva vanjskih poslova čija su otpuštanja najavljena u julu. Više stotina njih otpušteno je iz službe dva mjeseca kasnije.

Američka federacija državnih službenika i Američko udruženje vanjskih poslova ocijenili su da predsjednikova administracija pogrešno tumači zakon, stoga su od sutkinje zatražili da privremeno zaustavi odluku o otpuštanju. No, sudski se spor nastavlja.

Sindikati su u oktobruu podnijeli tužbu protiv nekoliko saveznih agencija, zbog planova o otpuštanju ukupno četiri hiljade zaposlenika tokom blokade vlade.

O rezanju radnih mjesta predsjednik Tramp govorio je još od povratka u Bijelu kuću, kao o ključnom elementu reorganizacije američkih agencija. U međuvremenu je administracija smanjila planirana otpuštanja nakon što su deseci hiljada zaposlenika prihvatili otpremnine ili prijevremeno otišli u penziju.