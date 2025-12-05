Trampova odluka o otpuštanju 250 ljudi blokirana na sudu

U četvrtak je na Okružnom sudu blokirana odluka američkog Ministarstva vanjskih poslova o otpuštanju oko 250 zaposlenika, što predstavlja korak unazad za predsjednika Donalda Trampa (Trump) i njegov plan masovnog otpuštanja državnih službenika.
Sutkinja Okružnog suda u San Franciscu Susan Illston kazala je da su sindikati zaposlenika kao glavni argument u tužbi naveli da planirana rezanja radnih mjesta nisu dopuštena prema zakonu koji je Kongres usvojio prošlog mjeseca ne bi li zaustavio 43 dana dugu blokadu savezne vlade.
Otpuštanja su trebala stupiti na snagu u petak. Spomenuti zakon onemogućuje provođenje otkaza prije 30. januara, no Trampova administracija u dopisu agencijama tvrdi da se on ne odnosi na planove o smanjenju radnih mjesta koja su najavljena prije početka blokade 1. oktobra.
To uključuje i oko 1.300 zaposlenika Ministarstva vanjskih poslova čija su otpuštanja najavljena u julu. Više stotina njih otpušteno je iz službe dva mjeseca kasnije.
Američka federacija državnih službenika i Američko udruženje vanjskih poslova ocijenili su da predsjednikova administracija pogrešno tumači zakon, stoga su od sutkinje zatražili da privremeno zaustavi odluku o otpuštanju. No, sudski se spor nastavlja.
Sindikati su u oktobruu podnijeli tužbu protiv nekoliko saveznih agencija, zbog planova o otpuštanju ukupno četiri hiljade zaposlenika tokom blokade vlade.
O rezanju radnih mjesta predsjednik Tramp govorio je još od povratka u Bijelu kuću, kao o ključnom elementu reorganizacije američkih agencija. U međuvremenu je administracija smanjila planirana otpuštanja nakon što su deseci hiljada zaposlenika prihvatili otpremnine ili prijevremeno otišli u penziju.