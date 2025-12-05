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DOZVOLILI TAKMIČENJE

Političari iz Španije pozdravili odluku o bojkotu Eurosonga: Još jedan korak ka potpunom prekidu odnosa s Izraelom

Moramo nastaviti pritisak dok ne zaustavimo genocid, kazali su

Irene Montero. Anadolija

Dž. R.

5.12.2025

Nakon što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči na Eurosongu 2026. godine, nekoliko zemalja odlučilo je da bojkotuje ovo takmičenje. Njihova odluka se vrlo brzo iz sfere muzičkog preselila u političko polje, a među najglasnijim u smislu potpunog prekida odnosa s Izraelom su političari iz Španije.

Nakon što je Španija saopćila kako neće učestvovati u Eurosongu 2026. godine, odnosno da će bojkotovati takmičenje zbog odluke Evropske radiodifuzne unije da Izraelu uprkos svemu dozvoli takmičenje, uslijedile su burne reakcije kako iz Španije tako i iz Izraela.

Među prvima koja je reagovala bila je članica Evropskog parlamenta i španska političarka Irene Montero koja je pozdravila odluku Radiotelevizije Španije (RTVE) o bojkotu te je naglasila kako ovo treba predstavljati još jedan korak ka potpunom prekidu odnosa s Izraelom.

- Jezivo je što je Eurosong odlučio zadržati Izrael na takmičenju. Ali RTVE šalje snažnu poruku povlačenjem; moramo nastaviti pritisak dok ne zaustavimo genocid. Vlada mora biti jednako hrabra kao RTVE i prekinuti sve veze s Izraelom - rekla je Montero.

Povodom odluke oglasio se i ministar kulture Španije Ernest Urtasun.

- Odluka RTVE-a je ispravna: Izrael se ne može opravdati pred genocidom u Gazi. Kultura mora stati na stranu mira i pravde. Ponosan sam na RTVE, koji stavlja ljudska prava ispred svakog ekonomskog interesa - zaključio je.

Podsjetimo, osim Španije bojkot Eurosonga najavili su Irska, Nizozemska i Slovenija, a u narednim danima nije isključeno da se ovim zemljama pridruže i neke druge evropske države.

# EUROSONG
# IZRAEL
# ŠPANIJA
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