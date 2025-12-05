Političari iz Španije pozdravili odluku o bojkotu Eurosonga: Još jedan korak ka potpunom prekidu odnosa s Izraelom

Nakon što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči na Eurosongu 2026. godine, nekoliko zemalja odlučilo je da bojkotuje ovo takmičenje. Njihova odluka se vrlo brzo iz sfere muzičkog preselila u političko polje, a među najglasnijim u smislu potpunog prekida odnosa s Izraelom su političari iz Španije. Nakon što je Španija saopćila kako neće učestvovati u Eurosongu 2026. godine, odnosno da će bojkotovati takmičenje zbog odluke Evropske radiodifuzne unije da Izraelu uprkos svemu dozvoli takmičenje, uslijedile su burne reakcije kako iz Španije tako i iz Izraela.

Među prvima koja je reagovala bila je članica Evropskog parlamenta i španska političarka Irene Montero koja je pozdravila odluku Radiotelevizije Španije (RTVE) o bojkotu te je naglasila kako ovo treba predstavljati još jedan korak ka potpunom prekidu odnosa s Izraelom. - Jezivo je što je Eurosong odlučio zadržati Izrael na takmičenju. Ali RTVE šalje snažnu poruku povlačenjem; moramo nastaviti pritisak dok ne zaustavimo genocid. Vlada mora biti jednako hrabra kao RTVE i prekinuti sve veze s Izraelom - rekla je Montero.