Političari iz Španije pozdravili odluku o bojkotu Eurosonga: Još jedan korak ka potpunom prekidu odnosa s Izraelom

Nakon što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči na Eurosongu 2026. godine, nekoliko zemalja odlučilo je da bojkotuje ovo takmičenje. Njihova odluka se vrlo brzo iz sfere muzičkog preselila u političko polje, a među najglasnijim u smislu potpunog prekida odnosa s Izraelom su političari iz Španije.
Nakon što je Španija saopćila kako neće učestvovati u Eurosongu 2026. godine, odnosno da će bojkotovati takmičenje zbog odluke Evropske radiodifuzne unije da Izraelu uprkos svemu dozvoli takmičenje, uslijedile su burne reakcije kako iz Španije tako i iz Izraela.
Među prvima koja je reagovala bila je članica Evropskog parlamenta i španska političarka Irene Montero koja je pozdravila odluku Radiotelevizije Španije (RTVE) o bojkotu te je naglasila kako ovo treba predstavljati još jedan korak ka potpunom prekidu odnosa s Izraelom.
- Jezivo je što je Eurosong odlučio zadržati Izrael na takmičenju. Ali RTVE šalje snažnu poruku povlačenjem; moramo nastaviti pritisak dok ne zaustavimo genocid. Vlada mora biti jednako hrabra kao RTVE i prekinuti sve veze s Izraelom - rekla je Montero.
Povodom odluke oglasio se i ministar kulture Španije Ernest Urtasun.
- Odluka RTVE-a je ispravna: Izrael se ne može opravdati pred genocidom u Gazi. Kultura mora stati na stranu mira i pravde. Ponosan sam na RTVE, koji stavlja ljudska prava ispred svakog ekonomskog interesa - zaključio je.
Podsjetimo, osim Španije bojkot Eurosonga najavili su Irska, Nizozemska i Slovenija, a u narednim danima nije isključeno da se ovim zemljama pridruže i neke druge evropske države.